인디 뮤지션 무대로 지역사회와 문화 소통 확대

에쓰오일이 인디 뮤지션과 함께하는 무료 공연을 열고 지역사회와의 문화 접점을 넓힌다.

지역사회를 위한 3월 문화예술 나눔공연 포스터. 에쓰오일 제공 AD 원본보기 아이콘

에쓰오일은 25일 서울 마포구 공덕동 사옥에서 무료 문화예술 나눔공연 '봄날의 플레이리스트'를 개최한다고 밝혔다.

이번 공연은 마포문화재단이 차세대 뮤지션 발굴을 위해 진행한 2025년 경연에서 TOP6에 선정된 팝·록 밴드 '시나 쓰는 앨리스'와 싱어송라이터 '김늑'이 무대에 오른다. 인디 음악의 새로운 가능성을 보여주는 신진 아티스트들의 공연을 통해 관객들에게 감동과 즐거움을 동시에 선사하고, 가족과 친구가 함께 즐길 수 있는 특별한 시간을 마련한다는 취지다.

에쓰오일 관계자는 "문화예술 나눔공연을 통해 다양한 장르의 아티스트들과 함께 지역사회와 소통하고, 대중이 공감할 수 있는 문화 경험을 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

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한편 에쓰오일은 ESG 경영의 일환으로 매월 공덕동 사옥에서 무료 공연을 개최하는 등 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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