경북도 등 서면 투자각서



경북도는 대구경북경제자유구역청, 포항시와 함께 ㈜옴니코트와 포항융합기술산업지구 내 제조시설 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 서면으로 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 기업 요청에 따라 비대면 방식으로 진행됐으며, 경북도와 포항시, 경제자유구역청이 협력해 지역 내 첨단 소재 산업 기반을 확충하는 계기가 될 전망이다.

협약에 따라 ㈜옴니코트는 2026년부터 2029년까지 총 140억원을 투자해 포항융합기술산업지구 내에 건식 디지털 프린팅 기술을 적용한 컬러강판 제조공장을 신설하고, 24명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

㈜옴니코트는 2022년 설립된 소재 분야 기술기업으로, 세계 최초로 토너와 정전기를 활용한 건식 디지털 프린팅 기술을 개발해 금속 표면에 고품질 컬러 이미지를 구현하는 차세대 제조기술을 보유하고 있다. 특히 기존 잉크젯 및 그라비아 방식이 가진 생산성·품질 한계를 극복할 수 있는 혁신 기술로 평가받고 있으며, 건축 내외장재와 가전 소재 등 다양한 산업 분야로의 확장이 기대된다.

경북도는 이번 투자를 통해 포항 철강, 소재 산업과 첨단 프린팅 기술이 융합된 신소재 산업 생태계 구축이 가속화되고, 관련 기업 유치 및 산업 고도화에도 긍정적인 파급효과가 있을 것으로 보고 있다.

또한, 포항융합기술산업지구를 중심으로 연구개발생산사업화가 연계된 혁신 클러스터 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

경북도는 향후 지방투자촉진보조금 등 재정 지원을 검토하는 한편, 공장 신설에 필요한 인허가 등 행정적 지원을 적극 추진할 방침이다.

이남억 경북도 공항투자본부장은 "이번 협약은 첨단 소재 기술을 보유한 유망기업이 경북에 투자를 결정했다는 점에서 큰 의미가 있다"며, "포항을 중심으로 철강·소재 산업의 혁신을 가속화하고, 미래 신산업 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

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㈜옴니코트 박순홍 대표이사는 "포항의 우수한 산업 인프라와 연구개발 환경을 바탕으로 세계적인 수준의 건식 디지털 프린팅 기반 컬러강판 제조기술을 상용화하고, 다양한 산업군을 확대하여 지역과 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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