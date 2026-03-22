옴니코트, 140억 투입 포항융합지구에 컬러강판 공장 신설…신규 일자리 24명 창출
불러오는 중...닫기
경북도 등 서면 투자각서
경북도는 대구경북경제자유구역청, 포항시와 함께 ㈜옴니코트와 포항융합기술산업지구 내 제조시설 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 서면으로 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 기업 요청에 따라 비대면 방식으로 진행됐으며, 경북도와 포항시, 경제자유구역청이 협력해 지역 내 첨단 소재 산업 기반을 확충하는 계기가 될 전망이다.
경북도청
협약에 따라 ㈜옴니코트는 2026년부터 2029년까지 총 140억원을 투자해 포항융합기술산업지구 내에 건식 디지털 프린팅 기술을 적용한 컬러강판 제조공장을 신설하고, 24명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.
㈜옴니코트는 2022년 설립된 소재 분야 기술기업으로, 세계 최초로 토너와 정전기를 활용한 건식 디지털 프린팅 기술을 개발해 금속 표면에 고품질 컬러 이미지를 구현하는 차세대 제조기술을 보유하고 있다. 특히 기존 잉크젯 및 그라비아 방식이 가진 생산성·품질 한계를 극복할 수 있는 혁신 기술로 평가받고 있으며, 건축 내외장재와 가전 소재 등 다양한 산업 분야로의 확장이 기대된다.
경북도는 이번 투자를 통해 포항 철강, 소재 산업과 첨단 프린팅 기술이 융합된 신소재 산업 생태계 구축이 가속화되고, 관련 기업 유치 및 산업 고도화에도 긍정적인 파급효과가 있을 것으로 보고 있다.
또한, 포항융합기술산업지구를 중심으로 연구개발생산사업화가 연계된 혁신 클러스터 조성에도 기여할 것으로 기대된다.
경북도는 향후 지방투자촉진보조금 등 재정 지원을 검토하는 한편, 공장 신설에 필요한 인허가 등 행정적 지원을 적극 추진할 방침이다.
이남억 경북도 공항투자본부장은 "이번 협약은 첨단 소재 기술을 보유한 유망기업이 경북에 투자를 결정했다는 점에서 큰 의미가 있다"며, "포항을 중심으로 철강·소재 산업의 혁신을 가속화하고, 미래 신산업 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"줄 서도 못 구한다" 5배 '웃돈' 거래까지 난리난 ...
㈜옴니코트 박순홍 대표이사는 "포항의 우수한 산업 인프라와 연구개발 환경을 바탕으로 세계적인 수준의 건식 디지털 프린팅 기반 컬러강판 제조기술을 상용화하고, 다양한 산업군을 확대하여 지역과 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>