23일부터 특강·체험행사

서울 서초구(구청장 전성수)가 우면도서관 개관 100일을 맞아 오는 23일부터 4월 5일까지 기념행사를 연다.

지난해 12월 문을 연 우면도서관은 전국 최초 인공지능(AI) 특화도서관으로, 이달 31일 개관 100일을 맞는다. 누적 방문객 3만 명, 누적 대출 도서 2만 권을 기록하며 우면동 명소로 자리 잡았다.

나만의 실감서재. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

행사는 두 가지로 구성된다. 먼저 23일과 30일 월요일에는 성인을 대상으로 '독서동아리 리더 특강'이 열린다. 한국독서로연구소 서미경 대표가 강사로 나서 독서토론 방법과 동아리 운영 노하우를 전한다.

이달 31일부터 4월 5일까지는 5층 어린이열람실에서 '개관 100일 맞이 행운 담기' 체험행사가 진행된다. 초등학생 이하 어린이가 그림책을 읽고 가족과 감상을 나눈 뒤 액막이 자개 키링을 직접 만드는 프로그램으로, 선착순 100명에게 제공된다.

독서동아리 리더 특강은 서초구립우면도서관 누리집(umyeon.seocholib.or.kr)에서 신청할 수 있고, 체험행사는 31일부터 현장에서 선착순으로 참여할 수 있다.

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우면도서관의 인기 비결은 AI 기반 디지털 체험 공간에 있다. 5층 '나만의 실감서재'는 대형 터치스크린 벽면을 통해 AI 구연동화와 실감형 독서 콘텐츠를 제공한다. '웹툰놀이존'에는 만화책은 물론 AI 바둑 로봇, 보드게임 등을 갖춰 청소년 문화 활동 공간으로도 활용되고 있다.

전성수 서초구청장은 "AI 기술의 편리함에 따뜻한 감성을 더해 누구나 편안하게 머물고 즐길 수 있는 새로운 도서관 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

‘개관 100일 맞이 행운 담기’ 안내 포스터. 서초구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

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