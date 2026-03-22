청정에너지와 관광·문화·기술 경쟁력 결합

새 발전 모델 도민들과 모색

이재명 대통령이 오는 30일 제주특별자치도에서 12번째 타운홀 미팅을 연다. 제주의 청정에너지와 관광·문화·기술 경쟁력을 바탕으로 탄소중립과 지역성장을 결합한 새 발전 모델을 도민들과 함께 모색하겠다는 취지다.

이 대통령은 22일 페이스북에 올린 글에서 "국민 여러분과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀 미팅, 그 열두 번째 장소는 대한민국의 가장 특별한 섬 제주특별자치도"라며 "유채꽃 피는 따스한 봄날, 제주특별자치도에서 뵙겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 제주에 대해 "태양광과 풍력 등 청정에너지를 바탕으로 탄소중립을 가장 앞서 실현할 수 있는 가능성을 지니고 있다"며 "관광과 문화, 기술이 공존하는 대한민국 미래의 축소판"이라고 평가했다. 그러면서 제주의 강점이 도민 삶의 질 향상과 지역경제의 지속 가능한 성장으로 이어져야 한다고 강조했다.

이어 제주 비전으로 대한민국 탄소중립을 선도하는 '에너지 대전환의 섬', 머무는 관광과 K-컬처가 결합된 '세계적 관광수도', '지역경제 혁신 중심지'를 제시했다. 이 대통령은 "지역에서 쌓아온 경험과 지혜, 그리고 미래 비전에 대한 의견을 나누며 제주가 나아갈 길을 함께 모색하고자 한다"며 도민들의 참여를 당부했다.

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이번 행사 모집 인원은 제주도민 200명이다. 행사는 30일 열리며 시간과 장소는 경호상 이유로 추후 안내된다. 참여 신청은 이날 오전 9시부터 24일 정오까지 네이버폼으로 받는다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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