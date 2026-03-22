이병선 시장, 2026년 주요사업 설명

포스트잇 인터뷰로 시민과 소통

민선 8기 TOP 10 뉴스 현장 투표

제안·질문 접수 등 시민 공감대 형성

강원도 속초시는 지난 21일 속초문화예술회관 대강당에서 2026년 시정보고회 '시민은 하나로, 속초는 미래로!'를 열고 민선 8기 주요 성과와 향후 비전을 시민과 공유했다.

속초시가 지난 21일 속초문화예술회관 대강당에서 2026년 시정보고회 '시민은 하나로, 속초는 미래로!'를 열고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시정보고회에는 김진태 강원특별자치도지사, 이양수 국회의원, 김시성 강원특별자치도의회 의장, 방원욱 속초시의회 의장 등 주요 내빈과 지역 주민 1000여 명이 참석해 시정에 대한 높은 관심을 보였다.

행사는 2026년 주요사업 보고, 민선 8기 TOP 10 뉴스 인터뷰, 포스트잇 질의응답 순으로 진행됐다. 2026년 주요사업 보고에서는 이병선 시장이 속초형 콤팩트시티 권역별 16개 사업을 직접 설명하며 시민들의 정책 이해를 도왔다.

이어진 민선 8기 TOP 10 뉴스 인터뷰에서는 민선 8기 동안 시민들의 높은 호응을 얻은 10대 뉴스에 대한 현장 투표 결과를 진행자와 함께 살펴보는 시간을 가졌다.

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마지막 순서인 포스트잇 인터뷰에서는 사전 및 현장 접수된 시민들의 다양한 제안과 고민에 대해 진솔하게 답하며 시민들과 긴밀한 공감대를 형성했다.

속초시가 지난 21일 속초문화예술회관 대강당에서 2026년 시정보고회 '시민은 하나로, 속초는 미래로!'를 열고 있다. 속초시 제공 원본보기 아이콘

이병선 속초시장은 "이번 시정보고회는 시정구호인 '시민은 하나로, 속초는 미래로!'와 같이 민선 8기의 주요 성과와 향후 비전을 시민들과 다시 한번 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "남은 임기 동안도 수처작주(隨處作主)의 마음가짐으로 초심을 잃지 않고 지역 발전을 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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