시, 중국 사회복지·실버서비스 분야 대표단과 간담회

서울대 시흥캠퍼스 방문…한국 실버산업·노인 의료 분야 산업 관심

경기 시흥시(시장 임병택)는 지난 19일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 중국 사회복지 및 실버서비스협회와 실버산업 관련 기업 대표단을 초청해 간담회를 열고 양국의 실버산업 동향과 노인 의료 산업 협력 방안 등을 논의했다.

19일 간담회에서 (왼쪽부터) 박승삼 시흥시 부시장, 쉬젠중 중국 사회복지 및 실버서비스협회 집행회장, 서울대학교 시흥캠퍼스 전략기획 실장이 함께해 미래 성장 가능성에 대하여 협력 방안을 공유했다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회에는 중국 사회복지 및 실버서비스협회의 쉬젠중 집행회장을 비롯해 실버산업, 돌봄서비스, 고령친화 주거, 의약 분야 기업 관계자들이 참석했다. 시흥시와 서울대학교 시흥캠퍼스 관계자들도 함께해 교류 협력 방안을 공유했다.

이날 시는 산업ㆍ연구 기반과 미래 성장 가능성을 소개하고, 서울대학교 시흥캠퍼스와 병원 조성 계획을 설명했다. 참석자들은 고령화 대응, 돌봄서비스, 헬스케어, 바이오산업 등 공동 관심 분야를 중심으로 협력 가능성을 논의했다.

행사는 참석자 소개와 환영 인사를 시작으로 시흥시 홍보영상 시청, 캠퍼스 및 병원 계획 설명, 환담, 현장 방문 순으로 진행됐다. 대표단은 간담회 이후 서울대학교 시흥캠퍼스 부지를 둘러보며 현황을 확인했다.

시흥시, 중국 사회복지 및 돌봄 서비스 협회와 간담회 개최. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

시는 이번 간담회를 계기로 중국 실버산업 및 복지서비스 분야와의 협력 네트워크를 확대하고, 바이오·헬스케어 산업과 연계한 국제 협력 기반을 강화할 계획이다. 앞으로도 국내외 기관 및 기업과의 교류를 이어가며 투자 유치와 미래 성장 동력 확보에 나설 방침이다.

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박승삼 시흥시 부시장은 "이번 간담회는 고령친화 산업과 바이오 분야 협력 가능성을 확인한 의미 있는 자리였다"라며 "시흥시의 연구·산업 기반을 바탕으로 국내외 협력을 더 확대해 나가겠다"고 말했다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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