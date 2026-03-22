한국 브랜드 의상 선택에 "정체성 보여주는 메시지" 호평

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS컴백 라이브: 아리랑 공연을 펼치고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

21일 방탄소년단(BTS)이 서울 종로구 광화문광장에서 개최한 컴백 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'에 대해 주요 외신들이 실시간으로 현장 분위기를 전하며 집중 보도했다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이날 홈페이지에 별도의 라이브 페이지를 마련해 공연 상황을 실시간으로 중계했다. NYT는 공연 시작 전부터 광화문 일대에 모인 팬들의 열기와 안전 대책, 주변 상권의 변화 등을 상세히 소개하며 "K팝 최대 그룹이 돌아왔다"고 조명했다.

오후 8시 공연이 시작되자 NYT는 "쇼가 시작된다"고 한 줄 속보를 냈으며 이후 1분 단위로 RM 방탄소년단 리더의 인사말과 공연 내용을 상세히 전했다.

특히 NYT는 BTS 멤버들이 외국 명품 브랜드가 아닌 한국 디자이너 브랜드의 의상을 입고 등장한 점에 주목했다. 방탄소년단은 디자이너 송지오의 브랜드 '송지오(Songzio)'가 이번 공연을 위해 제작한 의상을 입었다. NYT는 "이는 세계 무대에서 한국 문화와 정체성의 위치를 보여주는 중요한 메시지"라고 평가했다. 현장 분위기에 대해서는 "콘서트 관객들이 놀라울 정도로 질서 정연했다"면서도 "무대와 거리가 먼 자리는 함성이 생각보다 크게 들리지 않았다"는 상세한 관찰평을 덧붙였다.

AFP통신은 "K팝의 거물 BTS가 대규모 컴백 콘서트를 시작했다"고 긴급 속보를 타전하며 이번 복귀를 주요 국제 뉴스로 다뤘다. AFP는 "한국의 메가스타 BTS가 약 4년 만에 첫 무대를 펼치며 서울에서 수많은 관중을 열광시켰다"고 전했다. 특히 이번 공연이 경복궁 바로 앞 광화문광장에서 열린 점을 언급하며 "K팝의 왕들에게 어울리는 장소"라고 강조했다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 팬들이 21일 서울 광화문 일대에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 즐기고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

외신들은 전 세계에서 모인 '아미'(팬덤명)의 반응에도 주목했다. NYT는 브라질에서 온 20대 여성 관객의 "이 순간이 믿기지 않는다"는 소감을 전하는 등 다양한 국적의 팬 인터뷰를 통해 BTS의 글로벌 영향력을 조명했다.

공연의 연출을 맡은 해미쉬 해밀턴 감독은 CNN에 "광화문은 공공장소이기 때문에 공연 전날까지 실제 무대에서 밴드 리허설을 단 한 번도 할 수 없었다"며 "이는 내 경력에서 처음 겪는 일이었다"고 말했다. AP통신은 "지나친 통제로 인해 서울의 정신적 중심지인 광화문광장에서 열린 이번 공연의 상징성이 훼손됐다는 비판이 나온다"고 지적하기도 했다.

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BTS는 이날 공연에서 정규 5집 '아리랑'의 수록곡들을 최초 공개하며 3년 9개월 만에 완전체로 돌아왔다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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