李대통령, SNS 메시지

"유가족 요청 반영해 현장 상황 정례 브리핑 등 지시"

"유가족 선지원 방안 검토…조사 과정 유가족 참여 보장"

화재참사 현장 찾아 수습 상황 점검하기도

이재명 대통령은 21일 대전 공장 화재 참사와 관련해 "정부는 이번 사고의 원인과 경위를 철저히 규명하고, 다시는 이와 같은 비극이 발생하지 않도록 근본적 대책을 마련하겠다"고 밝혔다. 이 대통령은 유가족 요구를 반영해 현장 책임자 지정, 정례 브리핑, 지원비 선지급 검토 등을 지시했다며 수습과 지원을 국가가 직접 챙기겠다는 뜻을 분명히 했다.

이 대통령은 이날 화재 현장을 찾은 직후 엑스(X·옛 트위터)에 '끝까지 책임지고 함께하겠다'는 제목의 글을 올리고 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 이같이 밝혔다. 그러면서 "유가족분들의 요청을 반영해 현장 책임자를 지정하고, 상시 대응 체계를 유지하며 진행 상황을 정례적으로, 성실히 설명드릴 것을 지시했다"고 덧붙였다.

지원에 있어서도 한 치의 소홀함 없도록 하겠다고 했다. 이 대통령은 "긴급한 도움이 필요한 경우 정부가 비용을 선지급하는 방안을 포함해 실질적 지원이 신속히 이루어지도록 하고, 이후 관계 기관과의 정산 및 구상 절차까지 검토하겠다"며 "원인 규명 등 조사 과정에서도 가능한 범위 내에서 유가족의 참여를 보장하고, 의견이 반영될 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 이날 오후 대전 대덕구 안전공업 화재 현장을 찾아 피해 상황과 구조 활동 전반을 점검하고 유가족들의 목소리를 들었다. 이 대통령은 현장에 도착해 소방차와 구급차 앞에 대기 중이던 소방대원들과 일일이 악수하며 구조 활동에 최선을 다하고 있는 대원들을 격려했다. 이어 소방청 중앙긴급구조통제단장으로부터 사상자 현황과 구조자 의료 지원 현황, 실종자 수색 상황 등을 보고받고 발화 위치와 투입 구조 인력 규모, 수색 진행 상황 등을 점검했다.

붕괴 지점으로 이동한 이 대통령은 화재가 빠르게 확산한 원인을 물으며 신속한 신원 확인을 지시했다. 또 공장 건물의 붕괴 위험 등을 고려해 2차 사고가 발생하지 않도록 안전에 각별히 유의해 달라고 당부하기도 했다.

이 대통령은 이어 유가족들을 만나 손을 꼭 잡고 위로의 뜻을 전했다. 유가족들은 사고 경위에 대한 신속하고 자세한 설명, 신원 확인 시간 단축, 대전시청 내 분향소 마련 등을 요청했고, 이 대통령은 요청 사항을 수첩에 적은 뒤 행정안전부 재난안전관리본부장에게 현장이 안정될 때까지 책임지고 관리하라고 지시했다.

또 행정안전부·고용노동부·소방청 등 관계 기관에 현장 책임자를 지정해 현장에 상주하도록 하고, 사고 원인과 구조 상황 등을 유가족에게 정례적으로 상세히 브리핑하라고 주문했다. 경찰과 고용노동부가 합동 운영 중인 조사단에는 보안 사항을 해치지 않는 범위에서 유가족 1~2인이 임석하는 방안도 검토하라고 지시했다. 이후 부상자들이 입원해 있는 병원을 찾아 의료진으로부터 환자 상태를 보고받고, 부상자들의 빠른 회복과 일상 복귀를 기원했다.

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한편 소방청은 이날 오후 화재 현장에서 실종됐던 근로자 14명을 모두 발견해 수습을 완료했다. 이번 화재 사고로 발생한 인명피해는 사망자 14명, 중상 25명, 경상 35명 등 모두 74명에 이르는 것으로 집계됐다. 부상자 중에는 소방대원 2명도 포함됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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