22일 전국 대부분 지역이 대체로 흐리고 기온차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

낮과 밤의 길이가 같다는 절기 '춘분'인 20일 경남 창원시 마산합포구 경남대학교 월영캠퍼스에 산수유가 폈다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 중부내륙과 전북내륙, 경북내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 안팎이 되겠고, 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

아침 최저기온은 -2~8도, 낮 최고기온은 14~19도로 예상된다. 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어지며 서리가 내리는 곳이 있겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 4도, 수원 1~2도, 춘천 -1도, 강릉 7도, 청주 3~4도, 대전 2~3도, 전주 4도, 광주 5~6도, 대구 4~5도, 부산 8도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 17도, 인천 14도, 수원 17도, 춘천 17도, 강릉 17도, 청주 18도, 대전 18도, 전주 17~18도, 광주 18~19도, 대구 18도, 부산 16도, 제주 18도로 예보됐다.

제주도는 오후부터 저녁 사이 5mm 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.

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미세먼지 농도는 전 권역이 '보통' 수준을 보이겠다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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