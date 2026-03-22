중기부, 중견기업으로 도약할 유망 中企 100개사 최종 선정

‘도약(Jump-Up) 프로그램’ 지원기업 최종 선발

중소벤처기업부는 지난해 신규 도입한 '도약(Jump-Up) 프로그램'의 올해 지원 기업 100개사를 최종 선발했다고 22일 밝혔다.

'도약(Jump-Up) 프로그램'은 우수한 성장성, 기술성 등을 보유한 업력 7년 이상의 중기업이 신사업·신시장 진출을 통해 새로운 성장동력을 확보하고 중견기업으로 도약할 수 있도록 지원한다. 현 정부 국정과제로 추진 중이며 매년 100개씩 선정해 2029년까지 총 500개사를 선발할 계획이다.

이번 모집공고에 총 531개의 기업이 신청했으며 약 2개월간 성장성, 수익성, 혁신성에 대한 엄격한 평가를 거쳐 중견기업으로 성장 잠재력이 우수한 기업을 선별했다. 올해 선정된 제2기 점프업 기업 100개사의 평균 업력은 22.3년으로 2024년 평균 매출액은 466억원, 평균 고용은 126명이었다. 최근 3개년 간 평균 매출액과 고용 수치가 지속 성장한 것으로 나타났다.

특히 재무 성장성과 수익성은 매우 높은 수준으로 2024년 기준으로 매출액 증가율과 영업이익률이 일반 제조 중소기업 대비 각각 13.9%포인트, 2.0%포인트 높은 것으로 나타났다

제2기 점프업 기업들은 오는 4월 중으로 예정된 출정식 후 본격적으로 프로그램에 참여하게 된다. 도약(Jump-Up)프로그램은 신사업 진출전략 수립, 경영·기술 자문 등을 통해 밀착 지원하고 최대 7억5000만원의 바우처를 포함한 투자유치·해외진출 네트워킹, 정책연계 등을 3년간 체계적으로 지원한다.

올해는 전문적이고 다양한 기술 자문 수요에 대응하기 위해 수행기관을 추가 선발해 운영하고, 중소벤처기업진흥공단의 전 세계 14개국 글로벌비즈니스센터(GBC)를 활용한 현지화 수출 및 투자유치도 본격 추진한다. 나아가 융자·보증, 정책펀드, 수출금융 등 정책기관의 연계 지원을 지속 추진하면서 전문 무역상사, 로펌 등 민간주체와의 협력을 확대해 선발기업의 도전과 혁신을 뒷받침할 계획이다.

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한성숙 중기부 장관은 "우리 경제의 활력 회복은 경제의 근간인 중소기업이 새로운 성장동력을 창출해 중견기업, 대기업으로 도약해 나가는 것이 핵심"이라며 "점프업 프로그램이 가능성 있는 중소기업을 선발하는 데 그치지 않고 성장과 도약을 지원하는 대표 스케일업 정책이 되도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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