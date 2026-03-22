중기중앙회, 2026년 1분기 '자랑스러운 중소기업인' 선정

중소기업중앙회와 중소벤처기업부는 올해 1분기 '자랑스러운 중소기업인'으로 이상우 아이엔아이 대표와 윤상용 쟈뎅 대표를 선정했다고 22일 밝혔다. 자랑스러운 중소기업인은 중기중앙회와 중기부가 모범적인 중소기업인상 확산을 도모하기 위해 경영 합리화, 수출 증대, 기술 개발 등 국가산업 발전에 기여한 우수 기업인을 발굴해 포상하는 제도다.

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아이엔아이는 보안 시스템 전문기업으로 지능형 보안설비와 CCTV 시스템에 대한 꾸준한 신제품 개발을 통해 안전한 도시환경과 국가중요시설 보안망 구축에 기여하고 있다. 방범 시스템과 IP CCTV 관련 20여 건의 특허와 인증을 보유하고 있으며, 최근에는 침입탐지센서와 인공지능을 결합한 차세대 감시시스템 연구개발에 매진하고 있다. 이상우 아이엔아이 대표는 공장설비 확충을 통해 불량품 발생률을 1% 미만으로 낮추는 등 제조 품목별 생산환경을 개선하고 양질의 제품 생산을 위해 노력 중이다.

윤상용 쟈뎅 대표 원본보기 아이콘

쟈뎅은 프리미엄 커피와 티 전문기업으로 끊임없는 연구개발 노력을 통해 폭넓은 제품 라인업과 차별화된 품질 경쟁력을 갖추고 있으며, 업계 최고 수준의 생산 능력으로 높은 소비자 신뢰를 구축한 기업이다. 윤상용 쟈뎅 대표는 식품 안전과 품질 신뢰도가 글로벌 시장의 핵심임을 인식하고, 국제표준 식품안전시스템 인증(FSSC)과 할랄 인증을 통해 기술력을 인정받으며 인도네시아 등에서 시장을 개척하고 있다. 또 임직원 복지 강화를 위해 직무교육비와 건강검진비 제공뿐만 아니라 재택근무제 시행, 매달 셋째 주 금요일 조기퇴근 제도 등 생활 전반에 걸친 지원제도를 운영 중이다.

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김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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