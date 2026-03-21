대전 대덕구 자동차 부품 공장 대형화재 현장에서 실종자 3명이 숨진 채 추가 발견돼 소방 당국이 수습 중이다. 이에 따라 실종자 14명 전원이 사망한 것으로 확인됐다.

지난 20일 오후 대형 화재가 발생했던 대전 대덕구 안전공업의 건물이 골격만 남아 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일 대전소방본부에 따르면 이날 오후 4시 10분부터 5시까지 공장 동관 2층에서 실종자 3명이 숨진 채로 추가 발견됐다. 이에 소방당국은 현재 추가로 발견된 사망자 3명을 수습하고 있다.

당국에 따르면 인명구조견이 반응을 보인 지점을 중심으로 중장비를 동원해 철거작업을 하던 중 실종자들이 잇달아 발견됐다. 이로써 연락 두절됐던 14명의 소재가 모두 확인됐다. 앞서 발견된 11명은 모두 숨졌으며 인근 병원으로 분산 이송됐다.

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전날 오후 1시 17분께 자동차 부품 제조 공장인 이 공장에서 화재가 발생해 현재까지 70명에 달하는 사상자가 발생했다. 화제는 10시간 30분 만에 진화됐다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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