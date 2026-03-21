이른바 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작기소 의혹에 관한 국정조사'가 21일 계획서 국회 본회의 상정으로 5월 초까지 진행될 예정이다. 야당인 국민의힘은 김예지 의원을 첫 주자로 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)에 나섰다.

지난 20일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 특별위원회(국조특위) 첫 회의가 국민의힘 의원들이 "조작기소가 아니라 이재명 대통령 죄지우기 특위"라고 반발해 퇴장한 가운데 열렸다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국회는 21일 본회의에 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명국정조사특별위원회'가 제출한 국조 계획서를 더불어민주당 주도로 상정했다.

계획서에 따르면 조사는 대장동 개발비리 의혹 사건, 위례 신도시 개발비리 의혹 사건, 김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 부동산 등 통계 조작 의혹 사건, 서해 공무원 피격 사건, 윤석열 전 대통령 명예훼손을 의도한 허위 보도 의혹 사건, 등에 대한 검찰의 수사·기소 과정을 대상으로 한다.

계획서는 "이 사건들에 대한 윤석열 정권 정치검찰이 야당 및 정적, 전 정부 관계자 및 언론인 등을 대상으로 자행한 조작수사·기소의 진상을 규명하기 위한 조사"라고 설명했다.

아울러 검찰·법무부·대통령실 등 지휘라인의 조직적 개입 및 사건 기획 의혹, 수사·기소 과정에서 국가 기관에 의한 축소·은폐·조작 의혹도 조사하기로 했다.

조사는 기관보고·현장조사·청문회 등으로 이뤄지며 기간은 지방선거 26일 전인 5월 8일까지 50일이다.

조사 대상 기관은 대법원·서울고법·수원고법·서울중앙지법·수원지법·수원지법 성남지원 등 법원이 포함됐다. 또 법무부·대검찰청·서울고검·수원고검·서울중앙지검·서울남부지검·수원지검·수원지검 성남지청·대전지검·고위공직자범죄수사처 등도 조사 대상이다. 감사원, 통일부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 해양수산부, 금융위원회, 국정원, 한국토지주택공사(LH), 성남도시개발공사 등 정부 및 공공기관도 대상에 올랐다. 아울러 쌍방울, 호반건설 등 기업 10여곳도 사건에 관해 조사받을 예정이다.

국민의힘은 이번 국정조사에 대해 "조작기소가 아니라 이재명 대통령 죄 지우기 국정조사"라며 국정조사가 국정감사·조사법에 위배된다고 보고 있다. 국정감사 및 조사법 8조 '국정감사·조사는 계속 중인 재판·수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사돼선 안된다'는 규정에 반한다는 이유에서다.

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국민의힘은 계획서 상정 직후 김예지 의원을 첫 주자로 필리버스터에 돌입했다. 계획서는 토론 시작 24시간 후인 22일 민주당 주도의 토론 종결 동의 투표 뒤 의결될 전망이다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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