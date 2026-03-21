유대균 강원교육감 예비후보 선거사무소 개소식 개최

40년 교육 현장 전문가…"강원 K-교육의 표준 만들 것"

교육계 원로·사회단체장·지선 입후보자 등 대거 참석

유대균 강원특별자치도 교육감 예비후보가 21일 사거리 선거사무소(우린빌딩 2층)에서 선거사무소 개소식을 개최했다.

유대균 강원특별자치도 교육감 예비후보가 21일 사거리 선거사무소(우린빌딩 2층)에서 선거사무소 개소식을 개최하고 있다. 유대균 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

개소식에는 한장수 전 강원도 교육감과 황한각 강원도 교육삼락회장 등 교육계 원로, 강원도 적십자사 회장인 김선배 전 춘천교대 총장, 왕덕양 송곡대 총장과 전직 시·군 교육장을 비롯한 교육계 인사, 이귀인 민족통일강원도협의회장, 신흥주 강원대학교 총동문회장, 유지대 춘천기계공고 총동문회장, 변지량 정광열 한중일 춘천시장 입후보자를 비롯한 도내 6·3 지방선거 입후보자가 대거 참석해 성황을 이뤘다.

행사 식전 공연으로 강원도 청소년국악단장인 정미숙 명인의 가야금 연주, 강원도예술대상과 문화관광부 명창부 대상을 수상한 기연옥 명창을 비롯한 4명의 민요 공연에 이어 춘천 색소폰 동아리 필그림의 연주가 펼쳐졌다.

개소식 축사를 통해 한장수 전 강원도 교육감은 "우리 강원도 학생들에게 꼭 필요한 덕목인 지·덕·체 교육에 최적임자가 바로 유대균 후보"라며 "지장이자 덕장이자 용장인 유 후보를 적극 지지해달라"고 말했다.

유대균 후보의 은사이자 전 강원도교육청 교육국장을 역임한 이무섭 국장은 축사에서 토끼와 거북이의 경주를 예로 들며 "토끼는 상대방을 쳐다보고 뛰었고, 거북이는 오직 목표만을 보고 기었다"며 거북이처럼 뚜벅뚜벅 걸어가는 제자인 유 후보를 아낌없이 응원한다"고 밝혔다.

유대균 강원특별자치도 교육감 예비후보가 21일 사거리 선거사무소(우린빌딩 2층)에서 선거사무소 개소식을 개최하고 있다. 유대균 예비후보 제공 원본보기 아이콘

이어 전 춘천교대 총장인 김선배 강원도 적십자사 회장과 왕덕양 송곡대학교 총장, 김영철 전 국민의당 강원도당 위원장의 격려사가 이어졌다.

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유대균 후보는 인사말을 통해 "이념 교육, 편가르기식 교육을 지양하고 학생들에게 미래에 대한 꿈을 심어주는 강원 교육을 실현하겠다"며 "K-팝, K-뷰티, K-컬쳐, K-방산처럼 강원 교육 K?교육이 대한민국 교육의 기준이 되고 글로벌 세계 교육의 미래가 되도록 만들겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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