일상 속 시민의 건강·문화 완성

동부권 생활체육 핵심거점 부상

경기 남양주시는 21일 평내동을 중심으로 한 동부권 생활체육의 핵심 거점이 될 '평내 체육문화센터 개관식'을 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 21일 평내동을 중심으로 한 동부권 생활체육의 핵심 거점이 될 '평내 체육문화센터 개관식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 급증하는 생활체육 수요에 대응하고 시민 누구나 가까운 곳에서 누릴 수 있는 체육·문화 인프라 조성을 축하하기 위해 마련됐다.

평내 체육문화센터는 총사업비 450억원을 투입해 지하 2층, 지상 2층 규모로 건립됐으며, 내부에는 수영장, 스쿼시장, 문화교실 등 다양한 체육·문화 시설을 갖춘 생활밀착형 복합 거점이다. 지역 주민이 일상에서 쉽게 이용할 수 있도록 설계돼 지역 생활체육 환경을 한 단계 끌어올리는 기반이 될 전망이다.

이곳에는 25ｍ 레인 6개 규모의 수영장과 25ｍ 2레인 규모의 유아 풀을 비롯해 아쿠아로빅 전용 풀이 들어섰다.

주광덕 남양주시장이 21일 평내동을 중심으로 한 동부권 생활체육의 핵심 거점이 될 '평내 체육문화센터 개관식'을 개최한 후 수영장을 둘러보고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 유관기관장, 지역 사회단체장과 시민 등 500여 명이 참석했다. 행사는 난타, 남양주시립합창단의 식전 공연을 시작으로 △개회 선언과 국민의례 △감사패 수여 △경과보고 △기념사와 축사 순으로 진행됐다.

특히 주광덕 시장이 시민시장 앞에서 직접 센터 건립 경과를 보고하며 사업 추진의 의미와 결과를 생생하게 전달해 눈길을 끌었다.

또한 시민단체가 주 시장과 사업추진 관계자 등에게 감사패를 전달하며 그간의 노력에 대한 감사의 마음을 전했다. 이후 현판 제막식과 기념식수를 통해 역사적인 순간을 함께 기념했다.

주광덕 남양주시장이 '평내 체육문화센터' 스쿼시장을 찾아 생활체육 지도자와 대화를 나누고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

기념행사 후 주 시장은 지하 1층 수영장을 시작으로 시설 라운딩이 진행했다. 특히 관내 공공 체육시설 최초로 도입된 스쿼시장을 기념하는 시타를 하며 시설 상태를 직접 확인했다.

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시설 운영을 맡은 남양주도시공사는 오는 4월 초 시범운영을 실시해 시민 이용 패턴과 의견 등을 수렴하고 개선사항을 반영할 계획이다. 이후 5월부터는 정규 프로그램을 본격 가동하며 체계적이고 전문적인 생활체육 서비스를 제공할 예정이다. 평내 체육문화센터는 남양주 지역 8번째 체육문화센터다.

평내 체육문화센터 전경. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 시장은 "평내 체육문화센터는 시민 삶의 질을 끌어올리는 핵심 기반이자 지역을 대표하는 상징 공간으로 자리 잡을 것"이라며 "앞으로도 시민 수요를 반영한 시설 확충과 프로그램 다양화를 통해 누구나 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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