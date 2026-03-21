20일 앨범 발매 10분 만에 밀리언셀러 등극

90개 국가·지역 아이튠즈 1위…역대 '최고'

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

3년 9개월 만의 왕의 귀환이다. 그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'으로 음반과 음원 차트 정상을 휩쓸었다.

21일 한터차트에 따르면 방탄소년단의 신보 '아리랑'은 발매 첫날 398만장 판매하며 일간 차트 1위에 올랐다. 20일 오후 1시 공개 후 단 10분 만에 밀리언셀러에 등극했다. 이는 이들의 역대 최다 초동(발매 후 일주일간 판매량) 기록인 정규 4집 '맵 오브 더 소울 : 7'(337만장)을 발매 당일에 훌쩍 뛰어넘은 수치다.

초동 집계 기간이 남아있는 만큼 이들이 새로 써 내려갈 역사에 이목이 쏠린다. 새 음반은 이탈리아, 멕시코, 스웨덴 등 전 세계 88개 국가·지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 차지하며 글로벌 인기를 확고히 했다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 오전 9시 기준 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 90개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 정상에 올랐다.

'스윔'은 멜론과 벅스 실시간 차트 1위로 직행했다. 멜론에서는 앨범 전곡이 실시간 차트인 톱 100에 진입하는 저력을 보였다. 특히 수록곡 '보디 투 보디(Body to Body)'는 오전 10시 '스윔'에 이어 멜론 '톱 100' 2위에 자리하며 차트 최상단을 방탄소년단으로 장식했다.

방탄소년단 '스윔' 뮤직비디오. 빅히트뮤직 제공 원본보기 아이콘

유튜브 반응도 뜨겁다. '스윔' 뮤직비디오는 미국, 영국, 프랑스 등 70개 국가·지역 인기 급상승 음악 1위를 기록 중이다. '보디 투 보디'는 공식 오디오 영상만으로도 여러 국가에서 상위권을 차지하며 주목받고 있다.

방시혁 하이브 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 '아리랑'은 방탄소년단의 정체성과 보편적인 감정을 담은 앨범이다. '스윔'은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 전진하는 태도를 노래하며, 각자의 자리에서 최선을 다해 살아가는 이들에게 공감의 메시지를 전한다.

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방탄소년단은 이날 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 약 1시간 동안 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최한다. 이들은 현장에 모인 26만명의 인파 앞에서 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 처음으로 선보인다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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