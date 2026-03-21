“중간업체가 대금 미지급” 입장 재확인·사과

“관리 책임 통감…해결 위해 끝까지 최선”

배우 이장우가 자신이 운영에 관여한 식당을 둘러싼 식자재 납품 대금 미수 논란과 관련해 사과했다. 이어 "피해자가 정당한 대금을 받을 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 문제 해결 의지를 전했다.

이장우는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 일로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "오랜 기간 대금을 받지 못한 A씨께도 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

해당 논란은 이장우가 운영에 참여한 순댓국집 '호석촌'을 중심으로 불거졌다. 앞서 한 매체는 해당 식당이 축산물 유통업체에 약 4000만원 상당의 납품 대금을 장기간 지급하지 않았다고 보도한 바 있다. 이에 대해 이장우 측은 식당이 중간 거래업체인 주식회사 무진에 대금을 정상적으로 지급했지만, 무진이 이를 실제 납품업체에 전달하지 않으면서 문제가 발생했다고 설명했다.

배우 이장우가 자신이 운영에 관여한 식당의 대금 미지급 논란에 직접 해명했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이장우 역시 이번 글을 통해 같은 입장을 재확인했다. 그는 "호석촌은 계약에 따라 공급 대금을 전액 납입했다"며 "이번 사안은 중간업체가 납품업체에 대금을 지급하지 않아 발생한 것"이라고 밝혔다.

다만 이장우는 "거래 구조 전반을 사전에 직접 확인하지 못한 것은 분명한 내 부족함"이라며 관리 책임을 인정했다. 특히 그는 "호석촌 전 대표가 20년지기라 믿고 맡겼다"며 "그가 중간업체 감사직을 겸임하고 있었다는 점, 그리고 대금 미지급 사실 역시 이번에 처음 알게 됐다"고 설명했다.

이장우는 구체적인 해결 방안도 제시했다. 그는 "납품 내역이 확인되는 대로 중간업체가 A씨에게 변제하는 것을 전제로, 해당 금액을 대여금 형태로 처리해 문제를 해결하겠다"며 "피해자가 하루빨리 정당한 대금을 받을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 강조했다.

아울러 "이번 일을 계기로 관련 사업장의 거래 구조와 대금 지급 현황을 전면 점검하겠다"며 "유사 문제가 추가로 확인될 경우 법적 조치도 검토하겠다"고 밝혔다. 이어 "홍보에 유리한 연예인이라는 점을 앞세워 쉽게 시작한 사업이 아니지만, 요식업이 결코 만만하지 않다는 점을 절감했다"며 "이번 논란을 무겁게 받아들이고 있다"고 했다.

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끝으로 그는 "법적 책임과 별개로 내 이름을 믿고 거래한 분들에게 피해가 발생한 점을 깊이 통감한다"며 "끝까지 책임지는 모습을 보이겠다"고 밝혔다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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