공무원연맹·행정안전부, 대전서 노사합동 봉사활동

공공부문 사회적 책임 실천

한국노총 공무원노동조합연맹(공무원연맹)은 20일 행정안전부와 대전 용문종합사회복지관에서 노사합동 사회공헌 봉사활동을 펼쳤다고 밝혔다.

이날 행사에는 공무원연맹 신동근 위원장과 장헌범 행안부 지방행정국장 등 노사 관계자 약 40명이 참석했다. 참석자들은 지역 독거노인 가구를 직접 방문해 생필품을 전달하고, 말벗 활동과 주거 환경 정비 등 생활밀착형 봉사를 함께 진행했다. 일부 위문품은 복지관을 통해 취약계층에 전달됐다.

행사는 신 위원장의 인사말과 위문품 전달식을 시작으로 복지관 시설 안내, 조별 봉사활동 순으로 이어졌다. 단순 물품 기탁에 그치지 않고 노사가 함께 현장을 직접 찾아 소외계층의 어려움을 살피고 정서적 지지를 제공했다는 점에서 의미를 더했다는 평가다.

신 위원장은 "노사가 합심해 현장에서 국민과 직접 소통하며 공공의 가치를 실천한 뜻깊은 자리였다"며 "정부와의 연대와 협력을 바탕으로 사회적 책임을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

진명기 자치혁신실장은 "공직사회 구성원 모두가 지역사회와 함께 나눔을 실천하며 성장하는 문화가 더욱 공고히 정착되길 기대한다"고 밝혔다.

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양측은 이번 활동을 계기로 노사 협력 기반을 강화하고, 향후에도 소외 이웃을 위한 사회공헌 활동을 정기적으로 이어갈 방침이다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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