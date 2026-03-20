자양·중곡·광장동 대단지 변화 가시화

서울 광진구(구청장 김경호)가 재개발·재건축을 중심으로 한 대규모 정비사업을 본격화하며 주거환경 개선에 속도를 내고 있다.

현재 추진 중인 주택사업은 총 40곳으로, 신속통합기획 6곳, 모아타운 8곳, 소규모주택정비사업 19곳 등 개발 유형을 다각화해 정비 속도를 높이고 있다.

김경호 광진구청장이 자양3동 227-147번지 일대 주택재개발사업 정비계획(안) 주민설명회에서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공. AD 원본보기 아이콘

대규모 정비사업은 자양동, 중곡동, 광장동 일대를 중심으로 추진된다. 자양4동 A구역은 약 13만9000㎡ 규모로 최고 49층, 2999세대 대단지로 조성될 예정이며, 정비구역 지정 이후 조합설립 절차가 진행 중이다.

중곡4동 신향빌라 재건축사업은 중곡동 18-24번지 일대 약 1만5000㎡ 규모로 층수 제한 완화를 통해 최고 20층, 339세대 규모로 추진되고 있으며 조합설립인가를 준비 중이다.

광장동 극동아파트는 지하철 5호선 광나루역 역세권 한강변에 위치한 재건축 단지로, 올해 4월 정비구역 지정 및 정비계획 결정이 예정돼 있다. 용적률 339.5%를 적용해 최고 49층, 2049세대 규모로 조성될 계획이다. 현재 주민공람·설명회·의견청취 절차는 모두 마쳤다.

그간 개발에서 소외됐던 구의2동 일대도 신속통합기획 후보지로 선정돼 정비계획 수립이 추진되는 등 변화가 구 전역으로 확산되고 있다.

모아타운 사업도 자양·광장·구의동 일대 8곳에서 관리계획 수립 등 단계별 절차가 진행 중이다. 소규모주택정비사업은 가로주택정비, 자율주택정비, 소규모 재건축·재개발 등 방식으로 19곳에서 추진되며, 일부는 이미 착공 단계에 들어섰다.

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민선 8기 들어 광진구는 전담부서를 신설하고 주민설명회와 정비사업 아카데미를 운영하는 등 초기 단계부터 행정 지원을 강화해 왔다. 김경호 광진구청장은 "노후 주거지 정비사업은 주민 삶의 질을 높이는 핵심 과제"라며 "주민과 행정이 함께 협력해 사업을 신속하고 안정적으로 추진해 명품 주거지로 탈바꿈해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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