김이탁 국토교통부 제1차관이 30일 산하 주요 공공기관 14곳과 중동 정세 관련 비상대책을 논의했다고 국토부가 전했다. 국제정세가 불안해진 데 따라 분야별 영향을 점검하고 대응 방향을 살폈다.

이날 회의에는 인천국제공항공사를 비롯해 한국공항공사, 한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국철도공사, 한국부동산원, 주택도시보증공사, 주식회사 에스알, 국가철도공단, 한국교통안전공단, 국토안전관리원, 한국국토정보공사, 한국해외인프라도시개발지원공사, 해외건설협회가 함께했다.

김 차관은 전쟁이 장기화하는 등 최악의 상황까지 염두에 두고 전 분야에서 선제적으로 대책을 마련해주길 요청했다. 주택·도로·철도 등 주요 국책사업의 원가를 포함해 공정·자금조달 영향을 면밀히 점검해 우려사항을 바로 정부와 공유하라고 지시했다.

김이탁 국토교통부 1차관이 20일 주요 산하기관과 영상회의를 진행하고 있다. 국토부 제공 AD 원본보기 아이콘

에너지 가격 상승에 따라 대중교통 수요가 늘어날 가능성이 높은 만큼 운영 안정성과 서비스 품질을 점검해 필요한 조치를 미리 시행하라고 했다. 중동 노선 운항이 차질을 빚는 문제나 환율·유가 상승은 업계나 이용자에게 부담으로 작용하는 점을 거론하며 필요한 지원방안을 적극 검토해달라고 주문했다.

아울러 해외 건설 현장에서 우리 기업과 근로자 안전 확보를 강조했다. 해외 수주 영향을 최소화하기 위해 발주처나 현지 당국과 긴밀히 협력해 상황을 안정적으로 관리해 달라고 당부했다. 산하기관별 특성에 맞춰 실효성 있는 에너지 절감 대책도 지시했다.

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김 차관은 "향후 어떤 문제가 발생할 수 있는지까지 가정해 선제적으로 대비해야 한다"면서 "국민 불편과 시장 충격을 최소화하기 위해 관계부처와도 협의해 필요한 지원책을 적극 강구하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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