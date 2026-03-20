미래에셋, 가상자산거래소 코빗 이사회 합류

FIU, 임원변경 신고수리

미래에셋이 가상자산거래소 코빗의 이사회에 합류했다.

20일 가상자산업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 최근 미래에셋컨설팅 측 인사가 코빗 이사회에 합류하는 방식의 코빗 이사회 구성 변경 신고를 수리했다.

미래에셋의 비금융 계열사인 미래에셋컨설팅이 인수 주체로 나선 이유는 금융기관의 가상화폐 보유·지분투자를 제한하는 '금가분리' 원칙을 의식했기 때문으로 읽힌다.

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한편 미래에셋의 코빗 인수까지는 공정거래위원회 기업결합심사와 대주주 변경 신고 등의 절차가 남았다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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