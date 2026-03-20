안민석 경기도교육감 예비후보

"조직 동원·비용 부담 구조 민주성 훼손"

“학교-지역사회 ‘벽 깨기’로 경기교육 재편”

"AI·반도체 시대 경기교육 마중물 될 것”

안민석 경기도교육감 예비후보가 진보·민주 진영의 후보 단일화 방식과 관련해 현행 선거인단 모집 방식의 폐쇄성을 강하게 비판하며, 도민의 뜻을 온전히 반영할 수 있는 '여론조사 100%' 방식을 공식 제안했다.

안민석 경기도교육감 후보가 진보·민주 진영 후보 단일화 방식과 관련해 여론조사 100%로 단일후보를 결정해야 한다고 말하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

안 예비후보는 지난 18일 자신의 후보 사무실에서 진행된 아시아경제와의 인터뷰에서 "현행 선거인단 방식은 아주 특별한 이해당사자가 아니라면 일반 도민이 참여하기 극히 어려운 구조"라며 "참여 과정에서 카카오 인증, 주민등록번호 입력은 물론 비용까지 납부해야 하는데, 과연 누가 이런 번거로움을 무릅쓰고 참여하겠느냐"고 반문했다.

특히 그는 이러한 방식이 사실상 '조직 동원'의 성격이 짙다고 지적했다. 안 후보는 "진보·민주 진영의 단일화는 무엇보다 민주적이고 투명해야 한다"며 "지금처럼 비용 부담을 지우고 절차를 복잡하게 만드는 것은 민심을 왜곡할 수밖에 없다. 교육 개혁을 말하는 후보들이라면 선출 과정부터 공정하고 열린 구조를 지향해야 한다"고 강조했다.

과거와는 달라진 선거 환경도 언급했다. 안 후보는 "과거에는 후보들의 인지도가 낮아 흥행을 위해 선거인단 방식이 필요했던 측면이 있었으나, 지금은 주요 후보들이 충분한 인지도를 확보했다"며 "이제는 불필요한 논란을 없애고 1400만 경기도민의 의사를 직접 묻는 여론조사 100% 방식으로 단일화를 결정해야 한다"고 주장했다.

그러면서 단일화 방식에서 지켜야 할 첫 번째 원칙으로 '민주성'을 꼽았다. 안 후보는 "진보·민주 후보 단일화라면 가장 먼저 민주적이어야 하고, 투명하고, 공정하며, 신뢰받을 수 있어야 한다"며 "그런데 지금 거론되는 선거인단 방식은 사실상 조직 동원의 성격이 강하고, 참가자에게 비용 부담까지 지우고 있어 과연 민주적이라고 할 수 있는지 의문"이라고 말했다.

한편, 안 후보는 이날 본인을 교육과 정치를 연결하는 '에듀폴리티션(Edu-politician)'으로 정의하며 경기교육의 새로운 비전을 제시했다. 그는 "지역사회와 지방정부, 교육청 사이의 높은 벽을 허무는 '벽 깨기' 거버넌스를 통해 교육 인프라를 획기적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

구체적인 실천 방안으로는 ▲학교 운동장 및 체육관 등 시설의 지역사회 공유(운영·관리는 지자체 전담) ▲대학 연구시설 및 교수진을 활용한 고교 교육 연계 ▲AI·반도체 시대에 걸맞은 미래 인재 양성 등을 꼽았다.

오산에서 5선 국회의원을 지내며 행정 주체 간 협력을 이끌어낸 경험을 강조한 안 후보는 "의지만 있다면 학교와 지역 사이의 높은 벽은 충분히 허물 수 있다"며 "이를 통해 교육 예산과 인프라를 획기적으로 확대할 수 있다"고 밝혔다.

특히 안 후보는 "이재명 대통령이 천명한 'AI 3대 강국' 비전은 우리 교육이 가야 할 올바른 방향"이라고 평가하며 "22년간 국회 교육위원회에서 쌓은 전문성과 강력한 추진력을 바탕으로 경기교육이 대한민국 미래의 마중물이 되도록 하겠다"는 포부를 덧붙였다.

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안 후보는 끝으로 "교육감은 단순히 가르치는 사람을 뽑는 자리가 아니라, 예산을 확보하고 법적 근거를 마련하며 지역사회와 협업을 이끌어낼 실행력이 필요한 자리"라며 타 후보와의 차별성을 분명히 했다.

수원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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