학부모 대상 고교학점제 등 정보 제공

경기 남양주시는 20일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 관내 학부모 120여 명을 대상으로 '2026년 제1회 학부모 진로진학 아카데미'를 개최했다.

주광덕 남양주시장이 20일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 관내 학부모 120여 명을 대상으로 '2026년 제1회 학부모 진로진학 아카데미'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 아카데미는 전면 시행된 고교학점제로 인해 변화된 내신체계를 정확히 이해하고 학생의 적성에 맞는 진로와 학업 방향을 준비할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 강의는 노지영 남양주시 교육분야 정책자문관이 맡아 진행했다. 강의에서는 △고교학점제 심층 이해 △2028학년도 대입 개편안 분석 △학생부종합전형 대입전략 △생활기록부 세부능력 및 특기사항 우수사례 등 실질적인 내용을 다뤘다.

이어진 질의응답 시간에는 평소 학부모들이 궁금해하던 구체적인 입시 고민을 해소하며 큰 호응을 얻었다.

강의에 참석한 한 학부모는 "고교학점제와 대입 정책 변화에 대한 체계적인 설명이 도움이 됐다"며 "아이의 진학에 유리한 전형과 요소가 무엇인지 파악할 수 있는 기회였다. 구체적인 사례를 통해 이해하기 쉬웠고 고교진학 결정에 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

주광덕 남양주시장은 "이번 아카데미는 변화하는 입시제도와 고교학점제에 대한 이해를 높이고, 학부모들이 자녀의 진로·진학을 보다 체계적으로 준비할 수 있도록 돕는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 시민 의견을 반영한 진로·진학 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 20일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 관내 학부모 120여 명을 대상으로 '2026년 제1회 학부모 진로진학 아카데미'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이어 "가정 내 안정적이고 긍정적인 분위기가 자녀의 자기주도 학습과 성장에 중요한 영향을 미치는 만큼, 부모와 자녀가 함께 소통하고 공감하는 환경 조성이 필요하다"고 강조했다.

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한편, 시는 학생들의 진로 탐색과 학업 설계를 돕기 위해 △4월 '로봇공학 진로캠프','무한상상 캠퍼스 투어' △5월 '고2 진로진학컨설팅' △8월 '수시컨설팅' △10월 '진로교육박람회' △12월 '정시컨설팅'등 진로·진학 지원 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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