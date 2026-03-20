독립위원회 청문회서 영상 증거 공개

가장 유력한 원인은 담배꽁초

CCTV엔 흡연 모습 이어 '불이야'

지난해 11월 168명이 숨진 홍콩 '왕 푹 코트(宏福苑)' 아파트 화재 사고 원인이 담뱃불이라는 영상 증거가 공개됐다.

20일 AP통신 등 외신은 이번 사건 조사를 맡은 독립위원회가 전날 첫 청문회를 열어 법률팀의 개회 진술과 증인 진술을 들었다고 전했다. 독립위원회 수석 변호사 빅터 도스는 개회 진술에서 화재의 가장 유력한 원인은 '왕청 하우스' 내 두 저층 유닛 사이 통풍구의 플랫폼에서 담배꽁초가 인화 물질에 불을 옮긴 것이었다고 말했다.

그는 그곳에서 불에 탄 종이 상자와 담배꽁초가 발견된 점으로 미뤄볼 때 사람들이 규정을 위반하고 흡연했을 가능성이 높다고 주장했다. 화재 당시 건물들은 유지보수 중이었다. 외부에는 비계(건설 현장에서 고층 작업을 하기 위해 설치하는 임시 구조물)가 설치돼 있었다.

지난해 11월 대형 화재가 발생한 홍콩 아파트 '왕 푹 코트'의 모습. 로이터연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

청문회에서 공개된 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상 또한 이 같은 주장에 힘을 보탰다. 화재 발생 당일 CCTV 영상에는 오후 2시 10분께 건물 보수공사 시공업체 이름인 '왕입'이 적힌 작업복을 입은 노동자들이 담배를 피우는 모습이 찍혔다. 해당 영상에는 연기를 발견한 한 사람이 "누가 담배로 불을 냈느냐"라고 묻자 다른 사람이 아니라고 부인하는 장면도 등장한다.

이후 한 노동자는 비계에 불이 났다고 큰소리로 외친다. 또 다른 영상에는 오후 2시 43분에 왕청 하우스 옥상에서 한 노동자가 흡연하는 모습이 찍혔다. 하지만 도스는 이 사람이 화재를 일으켰는지는 확실치 않다고 덧붙였다.

위원회는 화재가 커진 원인으로 가연성 그물망 사용, 화재 경보 시스템 비활성화, 계단 복도의 방화 창문 제거 등을 지목했다. 8개 동 가운데 7개 동에서 화재경보 시스템이 꺼져있었다. 작업 편의를 위해 계단 복도 창문을 제거하는 바람에 연기와 불길이 건물 내부로 빠르게 확산했다. 이 밖에도 소방호스가 법정 한도인 14일을 넘겨 수개월씩 차단돼있던 것, 창문을 발포 보드로 막아둔 것 등도 참사 원인으로 꼽혔다.

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도스는 3억3000만 홍콩달러(약 642억원) 규모인 이 아파트 보수공사와 관련해 "건축자재의 내화 기준 충족 여부를 확인할 책임을 노동처와 소방처, 주택국 등 관련 당국이 서로 미루고 있다며 "이번 화재는 용납할 수 없는 시스템적 실패를 드러냈다"고 지적했다. 청문회는 내달 2일까지 총 8차례 열린다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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