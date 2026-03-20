국민의힘 청년당원 46명 집단 탈당

“내정·인맥 공천에 신뢰 붕괴”

김용주·김기조·김진우 무소속 출마 선언

보수 결집력 시험대 올라

국민의힘 대구 북구을 지역에서 청년 당원들의 집단 탈당 사태가 발생하며, 지역 정치권에 작지 않은 파장이 확산하고 있다. 공천 과정의 공정성 논란이 청년층의 조직적 이탈로 이어지면서, 보수 정치의 핵심 기반으로 평가받아 온 대구 정치의 내부 균열이 가시화되고 있다고 분석한다.

국민의힘 청년당원 46명 탈당서 제출김용주·김기조·김진우 무소속 출마 선언. AD 원본보기 아이콘

정치권에 따르면 북구을 지역 청년 당원 46명은 지난 17일 오후 4시 30분께 국민의힘 대구시당사를 방문해 탈당 신고서를 제출했다. 현재까지 확인된 규모만으로도 이례적 수준이라는 평가가 나오며, 지역 정가에서는 추가 탈당 인원이 100명을 넘어설 가능성까지 거론되고 있다.

이번 집단 탈당의 배경에는 공천 과정 전반에 대한 구조적 불신이 자리하고 있다. 탈당을 주도한 청년 당원들은 특정 인물을 중심으로 한 공천 결정 구조와 사전 내정 의혹, 당내 활동 경력보다 인맥 중심으로 이뤄진 인사 배치 등을 핵심 문제로 지목했다.

특히 이들은 공천이 경쟁과 검증의 과정이 아니라, 이미 정해진 결론을 확인하는 형식으로 운영되고 있다고 주장하고 있다. 지역 기반과 정책 역량보다 특정 관계망이 우선되는 구조 속에서 공정한 기회가 보장되지 않았다는 인식이 확산하면서, 불만이 집단행동으로 표출됐다는 분석이다.

실제 일부 당원들은 "지역을 가장 잘 이해하는 인물보다 외부 인사나 특정 라인 인사가 우선 배치되는 현실은 납득하기 어렵다"며 "공천 과정의 합리성과 투명성이 확보되지 않는 한 신뢰를 회복하기 어렵다"고 지적했다. 이는 단순한 공천 탈락에 대한 반발을 넘어, 당 운영 방식 전반에 대한 근본적 문제 제기로 이어지고 있다.

이번 사태는 선거 구도에도 직접적인 변수를 던지고 있다. 탈당에 참여한 인사 가운데 김용주·김기조·김진우 등 3명은 북구 시의원 선거에 무소속 출마를 선언하며 독자 행보에 나섰다.

“인맥 중심 공천·경쟁 배제” 반발 확산 추가 탈당 100명 넘길 가능성 탈당원서를 제출하고 있다. 원본보기 아이콘

보수 지지층의 분산이 현실화할 경우, 기존의 조직력과 결집력을 강점으로 삼아온 국민의힘으로서는 적지 않은 부담을 안게 될 전망이다.

김진우 국민의힘 대구 북구을 청년 정책특위 위원장은 "당의 정체성과 방향성이 청년 정치의 기대와 더 부합하지 않는다"며 "지역 발전을 위해 기존 틀을 넘어서는 새로운 정치 활동을 이어가겠다"고 밝혔다. 이는 단순한 탈당 선언을 넘어, 정치적 독립성과 새로운 대안 정치의 가능성을 시사하는 발언으로 해석된다.

반면 국민의힘 북구을 당협은 "당원 개인의 자유의사에 따른 결정"이라는 원론적 입장을 유지하며, 공식적인 대응을 자제하는 분위기다. 그러나 지역 정치권에서는 공천 과정의 공정성과 조직 운영의 책임을 둘러싼 논란이 향후 확대될 가능성에 무게를 두고 있다.

이번 사태는 단순한 탈당 규모 이상의 의미를 지닌다. 청년 당원은 정당의 미래를 상징하는 핵심 자산이자 정치 혁신의 동력이라는 점에서, 이들의 집단 이탈은 정당 민주주의의 기반이 흔들리고 있음을 보여주는 신호로 읽힌다.

정치 전문가들은 공천 과정의 투명성과 경쟁의 공정성이 확보되지 않는 한, 유사한 갈등이 반복될 수밖에 없다고 지적한다. 공천은 단순한 후보 선발 절차를 넘어 정당의 가치와 운영 원칙을 드러내는 핵심 장치라는 점에서, 그 과정의 신뢰 확보가 무엇보다 중요하다는 것이다.

“공천이 아닌 내정이었다”대구 북구을 청년층 집단 이탈, 보수 심장부 흔들다 원본보기 아이콘

지역 정가에서는 "이제는 공천 결과보다 과정의 정당성이 더 중요한 시대"라며 "청년층의 이탈은 단순한 세대 갈등이 아니라 정치 전반에 대한 신뢰 위기의 단면"이라는 평가가 나온다.

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대구 북구을에서 촉발된 이번 집단 탈당 사태는 결국 지방정치가 청년 세대의 참여와 공정성 요구를 얼마나 수용할 수 있는지를 가늠하는 시험대가 될 전망이다. 공천을 둘러싼 갈등이 일시적 파열음에 그칠지, 아니면 정치 구조 전반의 변화를 촉발하는 계기가 될지는 향후 정당의 대응과 선거 결과에 달려 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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