2차 합동토론회

더불어민주당 서울시장 예비후보 가운데 정원오, 전현희, 김형남, 김영배 후보는 '공소취소 거래설'과 관련해 방송인 김어준씨가 사과해야 한다는 주장에 동의했다. 박주민 후보만이 "김 씨의 사전 인지 여부에 따라 판단이 달라질 수 있다"면서 다른 의견을 냈다.

20일 서울 마포구 JTBC에서 열린 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회에서 예비후보들이 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김형남, 정원오, 전현희, 박주민, 김영배 예비후보. 국회사진기자단 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정치권에 따르면 20일 서울 마포구 JTBC 스튜디오에서 열린 민주당 서울시장 예비경선 2차 합동토론회에서 '공소취소 거래설로 민주당이 장인수 기자를 고발했는데, 김어준씨도 사과할 필요가 있느냐'를 묻는 사회자의 질문에 대해 박 후보를 제외한 나머지 예비후보들은 'O'를 골랐다.

유일하게 '△(세모)'를 든 박 후보는 "공소 취소 거래 발언을 한 부분에 대해서는 굉장히 강하게 문제 제기를 해야 되고 추가적 조치도 필요하다고 생각한다"면서도 "김어준씨의 경우 그 사실을 알았을까 몰랐을까에 따라서 판단은 달라질 수 있다"고 주장했다.

O를 든 정 후보는 "공소취소 거래설은 이재명 대통령 삶에 대한 전반적인 부정"이라며 "이 대통령의 인생을 모독하는 것이고, 그런 측면에서 도저히 납득할 수 없다"고 답변했고, 전 후보는 "유감 표명은 어느 정도 필요하다고 생각한다"고 했다.

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김형남 후보는 "너무나 나아간 억측을 제기하는 건 충분한 책임이 필요하다고 생각한다"고 했고, 김영배 후보는 "언론에서 가짜뉴스를 퍼트린 경우에는 그 회사가 책임을 지도록 하고 있다. 김어준씨가 있는 언론사가 사과 해야 하는 게 명백하다"고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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