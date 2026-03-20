전남·광주 통합 중심 도시 도약

2차 공공기관 유치·균형발전 기회

윤병태 민선 9기 나주시장 예비후보. 윤병태 예비후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

윤병태 민선 8기 나주시장이 20일 민선 9기 나주시장 선거 예비후보 등록을 마치고, 본격적인 선거전에 뛰어들었다.

이날 나주선거관리위원회에서 예비후보 등록 절차를 마친 윤병태 예비후보는 "지난 4년은 말이 아니라 결과로 나주의 가능성을 증명하며 더 큰 나주를 만들어 온 시간이었다"며 "앞으로의 4년은 시민과 함께 이뤄낸 성과를 끝까지 완성해 나주 대도약의 시대를 열어가겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 "나주는 더 이상 국가 전략의 주변이 아닌, 국가 전략을 수행하는 핵심 거점으로 도약하고 있다"며 "대한민국 균형발전과 전남·광주 통합 시대를 이끄는 중심 도시로 성장시켜 나가겠다"고 강조했다.

재선에 도전하는 윤 예비후보는 출마 첫 일성으로 '나주 대도약 완성', '통합·화합·균형의 나주', '선거문화 혁신' 등을 제시했다.

윤 예비후보는 "3,500억원 규모 국가에너지산단 확정, 1조 2,000억원 규모 인공태양 연구시설 유치, 국립에너지전문과학관 설립 확정, 영산강 국가정원화 추진, 남도 대표 축제로 성장한 영산강 축제까지 나주는 분명한 변화와 도약의 길 위에 서 있다"며 "시작한 사람이 성과를 반드시 완성해야 할 책임감을 느낀다"고 말했다.

전남·광주 통합을 앞두고 나주가 중심에 서야 한다는 점도 강조했다.

윤 예비후보는 "40년 만에 한 몸이 된 전남·광주 특별시와 2차 공공기관 이전은 나주 대도약의 결정적 기회"라며 "전국 유일의 광주·전남 공동혁신도시와 한국전력을 비롯한 에너지 공기업, 한국에너지공과대학교, 인공태양 연구시설까지 국가 에너지 전략 산업이 집적된 나주는 전남·광주 통합시대의 핵심 거점이 될 것"이라고 밝혔다.

특히 공공기관 2차 이전과 관련해 "공공기관 이전은 단순한 지역 안배가 아니라 산업·연구·기업·인재가 집적돼 시너지를 창출하는 국가 균형발전 전략"이라며 "이미 기반을 갖춘 나주 혁신도시 중심의 집중 이전이 가장 큰 효과를 낼 수 있다"고 설명했다.

통합과 균형의 지역 발전 방향도 제시했다.

윤 예비후보는 "원도심, 영산포, 빛가람동, 남평 등 4개 권역이 고르게 성장하는 균형발전을 통해 지역경제와 정주 여건, 생활 인프라를 함께 끌어올리겠다"며 "정치적·지역적 갈등을 넘어 시민이 함께 성장하는 화합과 통합의 나주를 만들겠다"고 밝혔다.

지역 선거 문화 혁신에 대한 입장도 분명히 했다.

윤 예비후보는 "무차별적인 흑색선전이 아닌 정책과 비전으로 평가받는 성숙한 선거 문화를 앞장서 만들겠다"며 "네거티브 공세가 아닌 나주를 어떻게 바꾸고, 변화시켜왔는지 미래를 위해 무엇을 해낼 것인지로 평가받겠다"고 말했다.

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이어 "다만 시민의 눈과 귀를 가리는 불법과 거짓, 선동에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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