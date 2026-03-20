직장인 62% "짧게 자주 여행"

연차 아끼려 비용 더 낸다…단거리 해외 인기

짧더라도 자주 여행을 가는 걸 선호하는 직장인이 많다는 설문 결과가 나왔다. 주말이나 성수기에 여행을 떠나기 위해 비용을 더 지불할 의향도 있는 것으로 나타났다.

여행플랫폼 스카이스캐너가 한국인 직장인 여행객 1000명을 대상으로 한 설문 결과를 보면, 응답자의 62%는 올해 '짧게 자주 여행을 떠나겠다'고 응답했다. 여행 기간은 점차 짧아지고 있지만 여행에 대한 수요 자체는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

인천국제공항 제2여객터미널을 찾은 여행객들이 수하물을 수속하기 위해 줄을 서고 있다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

연차 아끼려 '짧게 자주 여행'

올해 국내 여행을 계획 중인 응답자는 89%, 해외여행 계획은 75%에 달했다. 연평균 여행 계획 횟수는 국내 2.7회, 해외 1.8회로 집계됐다.

이번 조사에서 눈에 띄는 점은 직장인들이 여행 비용보다 연차 사용에 더 민감하게 반응한다는 것이다. 여행 한 번에 사용하는 연차 일수는 비교적 짧은 '3일'(30%)과 '2일'(20%)이 가장 많았다. 연차를 아낄 수 있다면 더 높은 비용을 지불하더라도 주말이나 성수기에 여행을 떠나겠다는 응답도 나왔다. 추가로 지불할 비용 평균치는 23% 수준이었다.

선호 여행 시기는 여름 휴가철(65%)이 가장 높았으며 이어 추석 연휴(38%), 연말(37%) 순이었다. 휴가 기간이 짧아지면서 일본·중국·대만 등 비행시간 3시간 이내의 단거리 해외 여행지가 41%로 가장 높은 선호도를 보였다. 국내 여행지는 30%로 그 뒤를 이었다.

단거리 해외 선호…일본 여행 수요 증가

기사 이해를 돕기 위한 일본 후쿠오카 이미지. 펙셀스 원본보기 아이콘

스카이스캐너 검색 데이터를 기준으로 한 2026년 상반기 인기 여행지는 일본 후쿠오카(13.8%), 일본 오사카(13.2%), 일본 도쿄(13.1%), 제주(11.9%) 순으로 나타났다. 검색량 증가율 기준 급상승 여행지로는 일본 도쿠시마(+486%), 인도네시아 마나도(+438%), 일본 마쓰모토(+416%) 등이 상위권에 올랐다.

일본은 한국인이 가장 즐겨 찾는 나라다. 일본정부관광국에 따르면 지난달 일본을 찾은 한국인은 108만 6400명으로 1년 전 같은 기간보다 28% 늘었다.

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제시카 민 스카이스캐너 여행 전문가는 "응답자의 47%가 주말 전후로 연차를 사용해 여행을 떠나는 것을 선호하고 특히 금요일 출발 비중이 가장 높았다"며 "업무에 미치는 영향을 최소화하면서 재충전 효과를 극대화하려는 스마트한 직장인 전략"이라고 분석했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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