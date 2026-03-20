제13회 다문화정책대상 시상식 ‘우수상’ 수상 모습. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 지난 19일 한국프레스센터에서 열린 '제13회 다문화정책대상' 시상식에서 행정안전부 장관상(우수상)을 수상했다고 20일 밝혔다.

다문화정책대상은 다문화 정책을 선도하고 정책 발전에 기여한 기관·단체·개인 등을 대상으로, 행정안전부 장관상, 여성가족부 장관상, 세계일보 사장상 등 6개 부문에 걸쳐 시상한다.

화순군은 다문화가정의 안정적인 정착 지원과 지역사회 통합을 위한 다양한 정책을 추진해 온 점을 높이 평가 받았다. 특히 ▲다문화가정 맞춤형 지원사업 ▲지역사회 연계 프로그램 ▲가족센터 중심 통합 서비스 운영 등에서 우수한 성과를 인정받았다.

현재 화순군은 베트남, 중국, 필리핀, 일본, 캄보디아 출신 결혼이민여성 5명을 임기제 공무원을 채용해 다문화 가족의 생활 실태를 세밀하게 파악하고, 복지정보 제공, 일자리 연계, 병원 동행 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

또 모국에서 온 계절근로자를 위한 ▲통역 지원 ▲애로사항 상담 ▲금융기관 이용 동행 등 실질적인 생활 지원을 제공하고 있다. 아울러 ▲일본 기업과 화순 농특산물 수출 업무협약 ▲중국 소흥시 가교구와 난 산업 업무협약 ▲화순 난 명품박람회 등에서도 통·번역 업무 수행을 통해 지역 홍보에 기여하고 있다.

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한편, 화순군은 앞으로도 다문화 가족의 삶의 질 향상과 지역사회 통합을 위한 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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