용인시, ‘용인형 청년예금 우대금리’ 지원

9개 금융기관과 맞손…전국 첫 자산형성 모델

청년예금 가입자 기준금리 1% 특별우대금리

추가 지원…1250여명 청년 혜택 받을 듯

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 9개 금융기관과 '용인형 청년예금 우대금리 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

용인특례시가 20일 지역 내 9개 금융기관과 '용인형 청년예금 우대금리 지원을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "전국 최초로 용인에서 시행하는 '용인형 청년예금 우대금리 지원 사업'은 지역의 청년에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 생활밀착형 행정의 대표 사례"라며 "시는 시민생활에 보탬이 될 수 있는 정책을 수립하고, 이 정책이 실현될 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.

이 시장은 "지역 내 농협과 신협이 시의 제안을 수락하고, 지역에 거주하는 청년을 위해 우대금리를 적용할 수 있도록 결정한 것에 감사하다"며 "이 사업을 잘 진행해 전국에서 손꼽히는 모범 사례가 되고, 타 지자체에서도 벤치마킹해 사업이 확산되기를 기대한다"고 말했다.

이 사업은 전국 지방자치단체 중 처음 시도하는 지역 연계형 청년자산형성 모델이다. 협약에 참여한 금융기관은 청년예금 가입자에게 기준금리에 1%의 특별우대금리를 추가 지원하며, 1250여명의 청년이 혜택을 받을 것으로 예상된다.

20일 시청 접견실에서 열린 협약식에는 ▲용인농협 ▲모현농협 ▲원삼농협 ▲백암농협 ▲기흥농협 ▲용인신협 ▲양지신협 ▲백암신협 ▲수지신협이 참여했다.

협약에 따라 용인에 거주하는 18세부터 39세 청년 중 ▲장병내일준비적금 ▲청년도약계좌 ▲청년내일저축계좌 만기자는 NH농협·신협 등 지역내 34개 지점에서 특별 우대금리가 적용된 전용 예금상품에 가입할 수 있다. 해당상품은 가입한도 1000만 원, 예치기간 12개월로 운영된다.

용인특례시가 20일 지역 내 9개 금융기관과 '용인형 청년예금 우대금리 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 사진은 이상일 시장이 협약식에서 축사를 하고 있는 모습. 용인시 제공 원본보기 아이콘

아울러 시는 예금 가입 청년들의 안정적인 금융생활을 돕기 위해 맞춤형 금융역량 강화 교육 및 상담 등 특별한 혜택을 제공해 자산관리 경험도 지원한다.

시는 협약을 통해 정책적금 만기 이후 단계 공백을 해소하는 지원 체계를 마련했고, 지역 금융기관과 청년들이 체감할 수 있는 자산형성 정책을 확대할 방침이다.

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협약 관련 지원대상, 모집인원, 농협·신협 지점 현황 등 자세한 내용은 용인청년포털(청년e랑) 누리집에서 확인할 수 있다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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