내륙 중심 15~20도 일교차

서해 앞바다 짙은 안개 주의

이번 주말 광주와 전남 지역은 아침 기온이 영하권으로 떨어지며 일교차가 매우 클 것으로 예보됐다. 사진은 그룹 방탄소년단(BTS의 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 서울 종로구 광화문광장 행사장에서 시민들이 기념사진을 촬영하고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 주말 광주와 전남 지역은 낮과 밤의 기온 차가 최대 20도까지 벌어지고, 서해안과 섬 지역을 중심으로 짙은 바다 안개가 낄 전망이다.

광주지방기상청에 따르면 주말인 21일 광주와 전남의 아침 최저기온은 -1~6도, 낮 최고기온은 13~19도가 되겠다. 일요일인 22일 아침 최저기온은 2~7도, 낮 최고기온은 15~18도로 예보됐다.

당분간 아침 기온은 평년(최저기온 1~6도, 최고기온 13~16도)과 비슷하거나 조금 낮겠고, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 보인다.

특히 광주와 전남 내륙을 중심으로 아침에는 기온이 영하권으로 떨어지지만, 한낮에는 포근해지면서 일교차가 15~20도로 매우 크게 나타날 것으로 기상청은 내다보고 있다.

해상과 도서 지역은 짙은 안개에 각별한 주의가 필요하다. 21일 오전 서해 남부 앞바다에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 특히 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 낄 것으로 관측됐다.

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광주지방기상청 관계자는 "극심한 기온 변화로 인해 면역력이 떨어질 수 있으니 환절기 건강 관리에 유의해야 한다"며 "짙은 안개로 인한 해상 안전사고 예방에도 만전을 기해 달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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