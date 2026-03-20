광주시선관위 등록 마치고 민주당 경선 본격 돌입

군 공항·복합쇼핑몰 등 현안 해결 ‘추진력’ 강조

강기정 광주시장이 전남·광주 통합특별시장 선거 예비후보로 등록하며 본격적인 경선 체제에 들어갔다. 통합특별시 출범을 앞둔 시점에서 '인(In) 광주·전남' 시대를 내세운 가운데, 행정 공백 없는 통합 준비와 현안 관리 의지도 함께 강조했다.

강기정 광주시장이 20일 오후 광주시 선거관리위원회에서 전남광주통합특별시장 예비후보 등록을 마치고 기자들의 질문에 답변하고 있다. AD 원본보기 아이콘

강 시장은 20일 오후 광주시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 이날 오후 4시까지 공식 일정을 소화한 뒤 등록 절차를 완료하며 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 경선에 본격적으로 나섰다.

강 시장은 "통합특별시 출범은 단순히 행정구역 간판을 바꾸는 데 그치지 않고 시민의 삶의 질을 서울 수준으로 끌어올리는 완성 단계로 나아가야 한다"며 "앞으로 4년이 광주·전남의 미래를 결정할 중요한 시기인 만큼 중앙과 지역을 아우르는 실전 경험으로 갈등을 돌파하고 '인(In) 광주, 인(In) 전남' 시대를 열겠다"고 밝혔다.

이어 "18년간 표류했던 군 공항 이전 문제의 실마리를 풀고 복합쇼핑몰 착공, 광주다움 통합돌봄 등 현안을 해결해 온 추진력을 바탕으로 통합을 완성하겠다"고 말했다.

또 "당심이 곧 민심이며 민심이 곧 당심이라고 생각한다"며 "시도민과 당원들의 성원을 믿고 더욱 열심히 뛰겠다"고 했다.

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강 시장은 그동안 '부강한 광주·전남'을 위한 권역별 발전 전략과 미래 비전을 제시해 왔으며, '특별시민수당' 도입을 1호 공약으로 내걸고 기본소득 기반의 기본사회 구상도 밝힌 바 있다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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