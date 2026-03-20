고양시에 중대형 국제회의 유치

경제적 파급효과 기대

경기 고양국제박람회재단(대표이사 이창현)과 한국관광공사(대표이사 박성혁)이 국제회의 공동 유치를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

고양국제박람회재단(대표이사 이창현)과 한국관광공사(대표이사 박성혁)가 국제회의 공동 유치를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 고양국제박람회재단 제공 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 19일 서울 드래곤시티에서 열린 '2026년 제 1차 한국 MICE 산업 발전 협의회(KMA)'에서 협약식을 진행했다.

이번 협약은 경제적 파급효과가 큰 중대형 국제회의를 통해 고부가가치 방한 관광객을 유치하기 위해 마련됐다.

협약식에는 한국관광공사와 고양국제박람회재단 포함 8개 중앙·지역 MICE 전담 조직이 참석해 국제회의 유치를 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

총 8개 조직은 고양국제박람회재단, 경기관광공사, 대전관광공사, 부산관광공사. 서울관광재단, 엑스코(대구), 인천관광공사, 제주관광공사이다.

고양시를 포함한 8개의 조직들은 한국관광공사와 협약해 2035년까지 20건의 중대형 국제회의를 한국으로 유치하기로 했다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 ▲국제회의 유치를 위한 공동 마케팅 ▲공동 유치 전략회의 운영 ▲한국관광공사 해외 조직망을 활용한 유치 활동 지원 등을 추진할 예정이다.

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고양국제박람회재단 이창현 대표이사는 "이번 한국관광공사와 업무협약은 고양시에 중대형 국제회의 유치하도록 기반을 강화할 것"이라며, "고양시 MICE 산업 발전과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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