최적 입지 발굴·지역경제 파급효과 종합 검토

경기 의정부시는 20일 기획, 도시, 교통 등 16개 관련 부서가 참여한 가운데 '경마장 이전 대응 TF' 회의를 열고 유치 가능성을 종합적으로 검토했다.

의정부시가 20일 기획, 도시, 교통 등 16개 관련 부서가 참여한 가운데 '경마장 이전 대응 TF' 회의를 열고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 반환공여지, 개발제한구역, 군 유휴지 등 대규모 부지 확보가 가능한 지역을 중심으로 입지 가능성을 폭넓게 살폈다. 향후 교통접근성과 기반시설 수용 여건 등을 종합적으로 고려해 실현 가능한 후보지를 발굴해 나갈 계획이다.

특히 경마장 유치는 단순한 시설 이전을 넘어 세수 증대와 일자리 창출 등 지역경제 전반에 막대한 영향을 미칠 수 있는 사안인 만큼, TF를 중심으로 산업, 교통, 문화, 교육, 관광 등 다양한 분야에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 실질적인 파급효과를 면밀히 검토할 계획이다.

시는 관련 정책 추진 과정에서 정부 동향을 면밀히 주시하며 무엇보다 시민 의견을 최우선으로 고려한다는 방침이다. 앞으로 다양한 방식으로 시민의 목소리를 수렴하고 지역사회의 공감대를 바탕으로 합리적인 대응 방향을 설정해 나갈 예정이다.

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강현석 부시장은 "경마장은 지역의 산업, 관광, 일자리 구조 등 지역 전반에 영향을 미치는 핵심 전략 사업"이라며 "철저한 사전 검토와 시민 소통을 바탕으로 지역 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 방향을 모색하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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