경기 의정부시가 20일 의정부2동 주민센터에서 현장시장실을 개최했다.

김동근 의정부시장이 20일 의정부2동 주민센터에서 현장시장실을 개최하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 107번째 현장시장실에서는 그간 접수된 민원 사항의 처리 결과를 공유하고, 의정부2동의 주요 현안에 대해 논의했다.

이날 접수된 상담 내용으로는 ▲횡단보도 인근 벤치 설치 ▲의정부역 주변 인도변 잡초 제거 요청 등이 있었다.

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의정부시 관계자는 "현장시장실을 통해 시민들이 일상에서 겪는 불편 사항을 듣고 있다"며 "접수된 건의사항은 관련 부서 검토를 거쳐 처리해 나갈 예정"이라고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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