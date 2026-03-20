20일 국민의힘 대구시당서 긴급 기자회견

대구시장 출마를 선언한 주호영 국회부의장이 국민의힘 대구시장 공천 과정에서 공정성이 충분히 보장돼야 한다고 강조했다. 정치권 안팎에서는 전략공천 등 경선 없는 공천이 현실화할 경우 무소속 출마 가능성까지 열어둔 발언이라는 해석도 나온다.

주 부의장은 20일 국민의힘 대구시당에서 긴급 기자회견을 열고 "장동혁 대표가 공정한 경선을 약속한 만큼 그 약속이 지켜지는지 지켜보겠다"며 "하지만 그 약속이 흔들리고 경선의 공정성이 무너진다면 저는 가만히 있지 않겠다"고 말했다.

당초 주 부의장은 이날 기자회견에서 대구시장 출마와 관련한 자신의 거취를 밝힐 예정이었지만, 이날 오전 장 대표가 "당대표로서 모두가 납득할 수 있는 공정한 경선이 이뤄지도록 필요한 역할을 다하겠다"고 언급하면서 즉각적인 입장 표명은 하지 않은 것으로 보인다.

대구시장 선거에 출마하는 주호영 국회부의장이 20일 국민의힘 대구시당에서 긴급 기자회견을 하고 공천 관련 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 "대구시장 공천은 누가 한두 사람이 낙점해 주는 자리가 아니다"라며 "결정권은 오로지 대구시민에게 있다"고 말했다.

이어 "지난 30년간 국회의원 전략공천 사례는 일부 있었지만, 대구시장 공천에서 이런 식의 공천 시도는 단 한 번도 없었다"고 강조했다.

또 "이미 대구에서는 전략공천이 정해진 것처럼 말하고 다니는 후보들도 있다"며 "이는 대구시민을 지나치게 가볍게 보는 일이고, 시민들도 쉽게 받아들이지 않을 것"이라고 비판했다.

주 부의장은 더불어민주당 대구시장 후보로 김부겸 전 국무총리의 출마 가능성이 거론되는 점도 언급했다. 그는 "각종 여론조사에서 국민의힘과 민주당 지지도가 뒤집혔다는 사실을 직시해야 한다"며 "대구를 잃는 것은 보수 전체를 잃는 것이고, 보수의 뿌리를 잃는 것"이라고 말했다.

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그러면서 "하향식 낙하산 공천, 이름만 그럴듯한 전략공천을 거부하고 시민의 손으로 처음부터 후보를 선택하는 민주주의 원칙을 지켜달라"며 경선 방식의 공천을 다시 촉구했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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