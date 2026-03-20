고려아연, 주총 앞두고 지배구조·주주환원 성과 부각

"기업지배구조 핵심지표 준수율 80%"

정기주총서 개정 상법 안건 상정

고려아연이 기업가치 향상을 위해 지배구조 개선과 주주환원 확대 정책 추진에 속도를 내고 있다고 20일 밝혔다.

고려아연에 따르면 이사회의 사외이사 비중은 68%로 상장사 평균인 51%를 상회한다. 이사회 산하 감사·사외이사후보추천·내부거래·보수·ESG(환경·사회·지배구조) 위원회 모두 전원 사외이사로만 구성하고 있다. 이사회 의장도 사외이사가 맡고 있으며 외국인과 여성 이사를 선임해 이사회 독립성과 다양성을 두루 강화했다.

고려아연은 지난해 독립적인 외부기관으로부터 평가받는 제도를 도입했다. 이사회 운영의 신뢰성과 투명성을 높이고 이사회의 부족한 점을 보강하기 위해서다. 전략과 투자 관련 의사결정 시 발생할 수 있는 잠재적 리스크를 최소화하기 위해 경영위원회도 설립했다.

아울러 지난해 고려아연의 한국거래소 기업지배구조 핵심지표 준수율은 80%로 상장사 평균인 55%를 크게 상회한 것으로 나타났다. 이사회 의장과 대표이사의 분리, 소수주주 권리 강화를 위한 집중투표제 도입, 이사회 의장에 사외이사 선임 등을 전격적으로 실행했다.

또 고려아연은 주주환원 확대를 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 2024년 10월 총주주환원율 중심 정책으로 전환한 이후 2024년 231.4%, 2025년 263.5%의 총주주환원율을 기록했다. 2024년 10월에는 MBK파트너스와 영풍의 적대적M&A 저지를 위해 매입한 자기주식 204만주를 지난해 전량 소각했다.

고려아연은 올해 정기주총에서 안정적으로 배당을 지속하기 위해 임의적립금 9177억원을 미처분이익잉여금으로 전환하기로 했다. 2025년 결산배당금도 역대 최고 수준인 주당 2만원으로 결정했다.

고려아연이 이번 정기주총에 올린 개정 상법 관련 안건은 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건, 독립이사 명칭 변경의 건, 분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건 등이다.

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고려아연 관계자는 "지배구조를 꾸준히 개선하고 주주환원을 확대해온 덕분에 고려아연이 안정적으로 사업을 확장하고 조직을 운영할 수 있는 토대를 마련할 수 있었다"며 "앞으로도 많은 주주분의 지지와 성원을 바탕으로 미국 통합제련소 건설 등 새로운 도약을 이끌 프로젝트들을 계획대로 추진해 기업가치를 향상해 나갈 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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