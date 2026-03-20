지오메디칼, 세계 최초 ‘안구건조증 감소’ 컬러렌즈 출시

3년간의 집념어린 연구 끝에 탄생, 산소투과율 기존 대비 2배 이상 높여

58% 고함수율에도 건조함 없는 혁신 기술…차세대 렌즈 시장 선도 예고

컬러렌즈 착용자들의 최대 고민인 '안구건조감'에 대한 감소효과를 식약처로부터 허가 받은 차세대 렌즈가 등장했다. 콘택트렌즈 전문 제조기업 지오메디칼(대표 박영준)은 세계 최초로 안구건조증 감소 효과를 갖춘 혁신적인 컬러 콘택트렌즈를 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품은 지오메디칼이 지난 3년간 연구개발(R&D)에 매진한 끝에 내놓은 결과물로, 기존 컬러렌즈의 고질적인 문제였던 안구건조감을 개선했다. 단순한 미용 목적을 넘어 '눈 건강'이라는 본질적 가치에 집중한 이번 제품은 국내 콘택트렌즈 1위 브랜드인 스타비젼과의 전략적 협력을 통해 소비자 접점을 넓힐 계획이다.

'58% 함수율의 역설'을 깬 3년의 연구 성과… '산소는 높이고 건조함은 줄이고'

일반적으로 함수율(수분 함유량)이 50%를 넘어서는 고함수율 렌즈는 초기 착용감은 우수하지만, 시간이 지날수록 렌즈가 수분을 유지하기 위해 안구의 눈물을 흡수하여 오히려 건조증을 유발하는 단점이 있었다.

지오메디칼은 이 같은 '함수율의 역설'을 해결하기 위해 독자적인 소재 기술을 적용했다. 신제품은 58%의 높은 함수율을 유지하면서도, 산소투과율(Dk/t)을 기존 자사 제품 대비 2배 이상 끌어올려 장시간 착용 시에도 각막에 충분한 산소를 공급한다. 이를 통해 컬러렌즈 사용자들이 겪는 뻑뻑함과 피로감을 대폭 완화했다.

식약처가 인증한 '차세대 K-렌즈'… 디자인 넘어 '눈 건강' 중심으로…

특히 이번 제품은 식품의약품안전처로부터 안구건조증 감소 효과에 대한 품목 허가를 획득하며 그 기능을 공인받았다. 지오메디칼 관계자는 "식약처 허가는 이번 제품이 단순한 미용 렌즈를 넘어, 착용자의 눈 건강을 실질적으로 보호하는 의료기기임을 증명한 것"이라며, '눈 건강' 중심으로 바꾸는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

업계에서는 이번 신제품이 기능성 콘택트렌즈 시장의 차세대 표준이 될 것으로 내다보고 있다. 오렌즈의 브랜드와 지오메디칼의 제조 기술력이 결합하여 국내외 시장에서 선도적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

"세계 최고 기술력으로 글로벌 시장 표준 바꿀 것"

지오메디칼 박영준 대표는 "대한민국의 제조 기술력이 세계 렌즈 시장의 표준을 바꿀 시점"이라며, "앞으로도 소비자들이 안구건조증 걱정 없이 아름다움을 누릴 수 있도록 차세대 렌즈 개발에 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

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지오메디칼 관계자 역시 "국내 최초를 넘어 세계 최초의 타이틀을 거머쥔 이번 기술은 K-렌즈의 위상을 증명하는 사례"라며, "앞으로도 지속적인 혁신을 통해 건강하고 아름다운 렌즈 착용 문화를 선도하겠다"고 덧붙였다.

lshb01@asiae.co.kr



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