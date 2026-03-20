어선 수 대비 협소한 정박 규모 개선

방파제·부잔교 전면 보수

송호·학가항 등 후속 공모사업 순항

전남 해남군은 어촌뉴딜300사업의 후속으로 추진해 온 '내장항 어촌신활력증진사업'을 성공적으로 마무리하고, 송지면 내장항 일원에서 준공식을 개최했다고 20일 밝혔다.

지난 2023년 해양수산부 공모사업에 선정된 이번 사업에는 국비 35억원을 포함해 총사업비 50억원이 투입됐다. 군은 이를 바탕으로 선착장 연장, 물양장 확장, 가로등 설치, 부잔교 보수 등 노후화된 어항 시설을 대대적으로 정비했다.

해남군은 '내장항 어촌신활력증진사업' 준공식을 송지면 내장항 일원에서 개최했다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

그동안 송지면 내장항은 마을이 보유한 어선 수에 비해 정박 규모가 3분의 1 수준에 불과해, 태풍 등 기상 악화 시 어선 대피와 어업인 안전 확보에 큰 어려움을 겪어왔다.

이에 군은 이번 사업의 핵심을 '안전 확보'와 '어항 기능 개선'에 두고 방파제 연장 및 선박 인양 공간 확보, 물양장 확장 등을 중점적으로 추진해 숙원 과제를 해결했다.

해남군 관계자는 "태풍 등 자연재해로부터 어업인의 생명과 재산을 보호하기 위해 안전 인프라를 확충해 활기찬 어항 환경을 조성할 것으로 기대한다"며"지속적인 시설 정비와 행정적 지원을 통해 살고 싶고 안전한 어촌 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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한편, 해남군은 내장항 외에도 같은 해 공모에 선정된 송호항 어촌신활력증진사업을 차질 없이 추진 중이다. 아울러 '2026년 어촌뉴딜 3.0사업' 대상지로 선정된 송지면 학가·우근항의 기본계획 수립에 착수하는 등, 지역 어촌의 지속 가능한 경제 기반을 구축하는 데 행정력을 집중하고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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