신한은행 임원후보추천위원회(임추위)는 20일 회의를 열고 윤준 후보자와 채은미 후보자 등 2명의 신규 사외이사 후보를 추천했다.

윤준 후보자는 윤준 법률사무소 변호사로, 채은미 후보자는 고려대 물리학과 부교수로 재직 중이다.

임추위는 "윤 후보자는 서울고등법원장을 역임한 법률 전문가로서 높은 법률적인 식견을 갖춘 법률·내부통제 전문가"라며 "소비자보호 관련 다수 업무 경험을 보유하고 있는 등 이사회의 의사결정에 균형감 있는 시각을 제시해줄 것으로 기대한다"고 설명했다. 이어 "채 후보자는 국내외 양자역학 권위자로서 글로벌 인사이트와 기술적 통찰력을 갖춘 전문가"라며 "디지털·정보통신기술(ICT) 전략 수립과 신사업 분석 등에서 이사회의 전문성 제고에 기여할 것"이라고 추천 이유를 설명했다.

아울러 함준호 연세대 국제대학원 교수, 야마모토 신지 영신상사 대표, 김성남 한영회계법인 경영자문위원 등 3명의 현 사외이사는 재선임을 추천했다.

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서기석 이사와 이인재 이사는 임기 만료에 따라 이날 열린 정기 주주총회를 끝으로 퇴임할 예정이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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