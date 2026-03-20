"강기정 후보 사과·사퇴하라"

20일 무인군의회가 의대 순천 유치 발언을 한 강기정 예비후보 사퇴를 촉구했다. 무안군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

무안군의회가 전남 의과대학 정원 배치를 둘러싼 논란과 관련해 강기정 전남광주통합특별시장 후보를 강하게 비판하고 나섰다.

의회는 20일 본회의장에서 '목포대학교 의과대학 즉각 유치 촉구 및 강기정 후보 망언 규탄·사퇴 요구 성명서'를 발표하고, 강 후보의 공식 사과와 후보 사퇴를 촉구했다.

군의회는 강 후보가 지난 16일 순천시의회에서 열린 정책 발표 자리에서 전남 의대 정원 100명을 순천에 배치하고 부속 대학병원을 설립하겠다고 밝힌 데 대해 "서남권 주민의 생존권과 의료 접근권을 외면한 지역 차별적 발언"이라고 규정했다.

이어 "목포대학교 의과대학과 대학병원 설립은 단순한 지역사업이 아니라 서남권 주민의 생명과 직결된 절체절명의 과제"라며 "이를 선거용 공약으로 전리품화하는 것은 도민 분열을 조장하는 행위"라고 비판했다.

이날 성명서에는 ▲강기정 후보 발언 철회 및 공식 사과 ▲광주특별시장 후보직 사퇴 ▲정부의 의대 정원 100명 목포대학교 배정 및 2028년 조기 개교 추진 등의 요구가 담겼다.

정은경 무안군의회 부의장은 "서남권 주민의 생존권을 위협하고 전남 통합 취지를 훼손하는 어떠한 시도도 좌시하지 않겠다"며 "도민과 함께 의료 불균형 해소와 지역 상생 발전을 위해 끝까지 대응하겠다"고 밝혔다.

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한편 의회는 정부와 국회에도 목포대학교 의과대학 조기 설립과 지역 의료 인프라 확충을 위한 제도적 지원을 지속적으로 건의할 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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