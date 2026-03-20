의료·돌봄 통합지원 체계 구축

김희수 진도군수가 지역병원간 연계 협약을 체결했다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 퇴원환자의 지역사회 복귀를 지원하기 위한 의료·돌봄 연계 체계 구축에 나섰다.

군은 지난 16일 '퇴원환자 지역사회 연계사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 김희수 진도군수를 비롯해 목포한국병원, 목포기독병원, 목포중앙병원, 진도한국병원, 진도전남병원, 진도노인전문요양병원 등 6개 의료기관 관계자가 참석했다.

'퇴원환자 지역사회 연계사업'은 의료와 돌봄 서비스가 동시에 필요한 65세 이상 노인 또는 장애인을 대상으로 하는 진도군 통합돌봄 특화사업이다. 골절이나 낙상 등으로 일상생활이 어려운 환자나 중증 만성질환을 앓고 있는 퇴원 예정 환자에게 의료와 돌봄 서비스를 체계적으로 연계하기 위해 추진된다.

협약에 따라 각 기관은 퇴원환자의 안정적인 재가 복귀를 위해 협력하고, 군민 건강증진을 위한 서비스 계획과 제공, 관리에 필요한 자료를 공유한다. 또한 대상자 발굴과 연계 협력 체계도 함께 구축해 나갈 예정이다.

김희수 진도군수는 "이번 협약을 계기로 퇴원환자 지역사회 연계 체계를 더욱 공고히 하겠다"며 "군민이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

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한편 군은 오는 27일부터 전국적으로 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 대응해 대상자 발굴과 의료기관 협력체계 강화를 지속적으로 추진할 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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