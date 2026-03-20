시, 도시단위 자율주행 리빙랩 본격 운영

‘화성 AI 자율주행 허브’ 공식 개소

자율주행 상용화 전환점…화성서 시작

경기 화성특례시(시장 정명근)는 20일 김윤덕 국토교통부 장관과 윤성진 화성특례시 제1부시장이 참석한 가운데 '화성 AI 자율주행 허브' 개소식을 성황리에 개최했다.

화성 AI 자율주행 허브 개소식에서 김윤덕 국토교통부 장관 등 주요 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개소식은 2024년 12월 착공 이후 약 15개월간의 구축 과정을 마무리하고, 국내 최대 규모의 도시단위 자율주행 서비스의 본격 운영을 공식 선언하는 역사적인 자리로 마련됐다.

'화성 자율주행 리빙랩'은 자율주행 범부처 연구개발(R&D)을 통해 개발된 자율주행 기술과 8대 분야 공공서비스를 실제 도시 공간에서 통합 실증하는 사업이다. 지난 2023년 10월 국토교통부 도시 공모를 통해 화성특례시가 선정된 이후 SK텔레콤-롯데이노베이트 컨소시엄이 시행사로 참여해 구축을 완료했다.

'화성 AI 자율주행 허브'는 단순한 기술 실증에 그치지 않고 시민이 일상 속에서 자율주행 공공서비스를 직접 체험할 수 있는 '살아있는 실험실(Living Lab)'로서 그 의미가 더욱 크다.

화성특례시는 허브 개소와 함께 2027년 말까지 약 2년간 8대 분야 자율주행 공공서비스를 국토교통부와 협력하여 운영할 계획이다. 시는 이를 통해 실제 도로 환경에서 자율주행 기술의 효과성과 안전성을 검증하고 시민의 긍정적 인식 형성과 기술 신뢰도 제고를 함께 추구할 방침이다.

화성 AI 자율주행 허브 개소식에서 윤성진 화성특례시 제1부시장님이 개회사를 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

또한 동탄권 자율주행 서비스 확대 등 친환경 첨단 자율주행 서비스를 도시 전역으로 넓혀나갈 계획도 함께 추진한다. 리빙랩 운영은 ▲자율주행 관련 산업 생태계 조성 ▲신산업 창출 ▲신규 일자리 확대 등 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

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정명근 화성특례시장은 "화성 AI 자율주행 허브의 개소는 대한민국 자율주행 기술이 연구실을 넘어 시민의 삶으로 들어오는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 미래 모빌리티 혁신을 선도해 시민 모두가 더 안전하고 편리한 도시를 누릴 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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