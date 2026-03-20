“F&B 최초” 트렌드 읽는 브랜드 ’ 치킨의 왕 윤홍근 X 홍보의 왕 김선태

'충주맨' 김선태 전 충주시 주무관의 다음 행보가 포착되며 업계의 시선이 집중되고 있다. 공직을 떠나 '프리맨'으로 전향한 이후 수백 곳의 러브콜을 받은 그가 이번에는 BBQ치킨과 손을 잡은 것으로 확인되면서다.

특히 이번 협업은 수많은 제안 가운데 F&B 업계 최초 파트너로 BBQ를 선택했다는 점에서도 의미가 크다.

20일 업계에 따르면 김 전 주무관은 이날 서울 송파구 문정동 BBQ 본사에서 홍보 영상 촬영을 시작했다. 이후 촬영은 'BBQ치킨 빌리지 송리단길점'으로 이어지며 본격적인 콘텐츠 제작이 진행됐다.

이번 협업이 주목받는 이유는 단순한 광고를 넘어선 '브랜드 전략'에 있다. BBQ는 그간 트렌드에 민감하게 반응하며 가장 핫한 이슈와 인물을 빠르게 브랜드에 접목시켜 온 대표적인 사례로 꼽힌다. 시의성과 화제성을 동시에 잡는 방식으로, 단순 노출을 넘어 '대화가 되는 브랜드'를 만들어왔다는 평가다.

이번 김선태 협업 역시 같은 맥락이다. 공직 시절 틀을 깨는 콘텐츠로 도시 이미지를 바꿔놓은 인물을 브랜드 커뮤니케이션의 중심으로 끌어들인 전략으로, 업계에서는 "지금 가장 이야기되는 인물을 가장 빠르게 활용하는 BBQ 특유의 실행력"이라는 분석이 나온다.

촬영 장소로 선택된 송리단길점 또한 상징적이다. 기존 치킨집 이미지를 벗어나 브런치와 감각적인 공간 경험을 결합한 매장으로, BBQ가 단순 프랜차이즈를 넘어 '라이프스타일 브랜드'로 확장하고 있음을 보여준다.

여기에 더해 핵심 관전 포인트는 제너시스BBQ 윤홍근 회장의 등장 여부다. 윤 회장은 과거 '통큰 네고' 등 다양한 콘텐츠에서 직접 소통에 나서며 강한 인상을 남긴 바 있다. 단순한 경영자가 아닌 브랜드 전면에 서서 메시지를 전달하는 방식은 그의 브랜드 철학을 상징적으로 보여주는 사례로 평가된다.

실제로 윤 회장은 브랜드를 제품이 아닌 '경험과 관계의 총합'으로 확장해야 한다는 방향성을 강조해 왔으며, 이번 협업 역시 사람과 브랜드가 만나는 장면 자체를 콘텐츠화한 전략으로 해석된다.

온라인 커뮤니티에서도 "김선태×윤홍근 조합이면 무조건 터진다", "BBQ는 진짜 트렌드 잡는 속도가 다르다"는 반응이 이어지며 기대감이 커지는 분위기다.

업계 관계자는 "신제품 홍보가 아닌 브랜드 자체를 이야기하게 만드는 콘텐츠"라며 "김 전 주무관의 파격성과 친근함, 그리고 BBQ의 빠른 트렌드 대응력이 결합된 사례"라고 평가했다.

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한편 김 전 주무관은 퇴직 이후 700곳이 넘는 기업으로부터 협업 제안을 받은 것으로 알려졌다. 이번 BBQ와의 협업 영상은 이르면 4월 중 공개될 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



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