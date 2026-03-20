부산지방보훈청, 제대군인 멘토 위촉… 성공적 사회복귀 지원 나서
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9명 멘토 선정, 온·오프라인 멘토링 운영… 취·창업 노하우 전수
국가보훈부 부산지방보훈청 제대군인지원센터는 20일 청사 백재덕실에서 '2026년 제대군인 멘토 위촉식과 간담회'를 개최했다.
올해는 동그라미심리상담센터 이영조 센터장을 비롯해 총 9명의 제대군인 멘토가 선정, 이 가운데 유리공방을 운영하는 김영윤 멘토 등 5명은 신규로 위촉됐다.
부산지방보훈청이 제대군인 멘토 위촉식을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산지방보훈청 제공
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멘토들은 3월부터 내년 2월까지 1년간 활동하며 워크숍 특강, 온라인 멘토링, 멘토-멘티 만남의 날 행사, 기고 활동 등 다양한 방식으로 제대군인 회원들에게 실질적인 경험과 노하우를 전수할 예정이다. 이를 통해 전역 후 취업이나 창업을 준비하는 제대군인들이 시행착오를 줄이고 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 지원한다.
제대군인지원센터는 매년 멘토링 활동 성과를 평가해 우수 멘토를 선정하고 포상을 실시하는 등 제도 활성화에도 힘쓰고 있다.
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제대군인 멘토링 제도는 사회 진출에 성공한 선배 제대군인을 분야별 멘토로 지정해 실전 경험을 공유하는 프로그램으로, 사무관리, 보안, 기술, 창업 등 4개 분야에서 운영되며 중·장기복무 제대군인의 성공적인 사회복귀를 돕고 있다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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