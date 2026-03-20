이재명 대통령은 20일 대전 대덕구 공장 화재에 "즉각 사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용 자원을 총동원할 것"을 지시했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 언론 공지를 내고 "이 대통령이 대전 대덕구에서 발생한 공장 화재 사건을 보고 받았다"며 이같이 전했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강 대변인은 "(이 대통령은) 특히 신속한 인명 구조와 함께 구조 인력의 안전사고 방지에도 만전을 기하라 당부했다"고 밝혔다.

앞서 이날 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동의 한 자동차부품 공장에서 큰불이 났다.

소방당국은 오후 1시31분 대응 2단계를 발령해 소방대원 등 115명과 장비 46대를 투입해 불길을 잡고 있다.

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현재 중상 35명, 경상 15명 등 인명피해가 발생해 소방당국이 추가로 인명 수색을 벌이고 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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