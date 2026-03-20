김동연 경기도지사가 이재명 대통령의 서울~양평 고속도로 사업 재개에 대해 환영한다고 밝혔다.

김동연 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "이재명 대통령님의 서울-양평고속도로 사업 재개 결정을 환영한다"며 "저는 그동안 여러 차례 양평고속도로 현장을 찾아 조속한 원안 추진을 촉구했다"고 전했다.

이어 "국민주권 정부 출범 이후 국토부 장관님을 만난 자리에서도 신속한 사업 재개를 요청했다"며 "김건희 일가의 탐욕에 도민과 국민이 겪은 피해가 크다"고 지적했다.

특히 "늦어진 만큼 속도를 내야 한다"며 "경기도는 국토부와 적극 협의해 주민의 숙원을 해결하고 수도권 교통난 해소를 위해 노력하겠다"고 약속했다.

아울러 "2차 특검의 진상규명에도 적극 협력하겠다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 20일 자신의 SNS에 올린 글과 사진 AD 원본보기 아이콘

앞서 이재명 대통령은 이날 서울~양평 고속도로 사업을 재개를 지시했다.

해당 사업은 2023년 불거진 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사 일가에 대한 '양평 고속도로 변경 특혜 의혹'으로 약 3년간 추진이 중단됐다.

홍익표 대통령 정무수석 비서관은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 "이 대통령의 지시로 정부는 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울~양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다"고 말했다.

AD

'양평 고속도로 변경 특혜 의혹'은 서울~양평 고속도로 노선 종점이 예비 타당성 조사까지 통과한 경기 양평군 양서면에서 김 여사 일가의 토지가 있는 양평군 강상면으로 바뀌면서 불거졌다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>