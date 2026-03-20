각각 서울시장·인천시장 출마

"지선은 정권재창출 위한 첫 징검다리"

더불어민주당 서울시장에 출마한 박주민 의원과 인천시장에 출마한 박찬대 의원이 20일 서울 여의도 한 중식당에서 오찬 회동을 하며 6·3 지방선거 승리 방안을 공유했다.

박주민·박찬대 의원은 이날 회동에서 "지방선거 승리가 이재명 정부의 성공이고 또 정권 재창출을 위한 첫 번째 징검다리"라는 데 뜻을 모았다고 밝혔다.

(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 6·3 지방선거 인천시장 후보인 더불어민주당 박찬대 의원(왼쪽)과 서울시장 후보인 박주민 의원이 20일 서울 영등포구 한 식당에서 오찬에 앞서 악수하고 있다. 2026.3.20 eastsea@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

박찬대 의원은 "박주민 의원은 그 어려운 연금개혁을 완수해 내지 않았나. 이재명 대통령이 대표이던 시절 '연금 개혁만큼은 어떠한 희생과 양보를 하더라도 반드시 합의해서 처리하겠다'고 했는데 그때 못했던 걸 해냈다"고 칭찬했다.

이어 그는 "이 대통령께서 의료 대란 해결과 관련된 부분을 제일 많이 걱정했다"며 "박주민 의원 덕분에 의료 대란을 해결했다. 대통령의 염려를 해결해 줄 민주당의 '일잘러'"라고 추켜세웠다.

그러면서 박찬대 의원은 "둘 다 출사표를 냈으니까, 좋은 결과 있었으면 좋겠다는 취지의 덕담을 했다"고 밝혔다.

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박주민 의원은 "이번 지방선거는 정치적으로는 빛의 혁명을 완수하고 이재명 정부에 발맞춰 서울시에서 민주당의 가치와 비전을 실현시켜야 할 책무가 있는 선거"라며 "서울시를 세계 도시 속에서 사회·경제적으로 앞서가는 경쟁력 있는 도시로 도약시킬 상상력과 정치력이 필요하다"고 했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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