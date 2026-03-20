환자 상태 따른 맞춤 치료 강조… 주사 치료 중심 비수술적 접근 효과 주목

부산힘찬병원 관절센터 송의섭 원장(정형외과 전문의)이 퇴행성 무릎 관절염의 단계별 치료 접근을 설명하며, 초기 단계에서는 수술보다 보존적 치료가 중요한 역할을 한다고 전했다.

이번 내용은 병원 유튜브 콘텐츠를 통해 공개됐으며, 무릎 관절염 환자들이 일상에서 겪는 통증 양상과 치료 선택 기준을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 특히 환자가 자신의 상태를 스스로 파악하고 적절한 치료 방향을 판단할 수 있도록 돕는데 초점을 맞췄다.

퇴행성 무릎 관절염은 ▲앉았다 일어설 때 통증 ▲무릎 부종 ▲관절 운동 시 마찰음 ▲다리 변형 등의 증상으로 나타나며, 진행 단계에 따라 치료 방법이 달라진다. 이 중 2단계에서는 관절 간격이 좁아지며 계단 이용 시 통증과 부기가 반복되는 등 일상생활의 불편이 본격화된다.

이 시기에는 수술보다는 주사 치료를 중심으로 한 보존적 치료가 주로 시행된다. 스테로이드 주사는 염증 완화에 효과적이지만 반복 사용에 제한이 있으며, 히알루론산 주사는 관절 움직임을 보조하는 데 활용된다. 필요에 따라 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 주사 등 추가적인 치료도 고려된다.

송의섭 원장은 "무릎 관절염 치료는 단순히 통증을 없애는 것이 아니라, 관절 상태를 최대한 유지하면서 일상을 지속할 수 있도록 돕는 과정"이라며 "초기 단계에서는 과도한 치료보다 적절한 시기의 보존적 치료가 중요하다"고 강조했다.

이번 콘텐츠는 관절염 치료를 단계적으로 설명하는 시리즈의 일환으로, 다음 편에서는 말기 환자를 대상으로 한 로봇 인공관절수술 사례가 소개될 예정이다.

AD

부산힘찬병원 관절센터는 2012년 개소 이후 무릎과 고관절 질환 중심의 진료를 이어왔으며, 2020년 로봇 인공관절수술을 도입해 정밀 치료 영역으로 확장했다. 지난해에는 마코 로봇을 활용한 무릎 인공관절수술 4000례를 달성하며 지역 내 축적된 임상 경험을 바탕으로 한 진료 역량을 인정받고 있다.

최근 무릎 통증으로 병원을 찾는 환자가 증가하는 가운데, 초기 단계에서의 정확한 진단과 치료 선택이 향후 치료 방향을 결정짓는 중요한 기준으로 강조되고 있다.

부산힘찬병원이 제작한 무릎 관절염 단계별 치료법 영상 썸네일(왼쪽 이수찬 대표원장과 송의섭 원장). AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>