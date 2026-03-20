전 세션 실시간 통번역

경쟁사 대비 정확도 최대 40% 향상

인공지능(AI) 동시 통번역 전문 기업 엑스엘에이트는 홍콩에서 열린 '커넥트 마켓플레이스 홍콩 2026(CMHK 2026)'에 자사 AI 실시간 통번역 자막 솔루션 '이벤트캣'을 공급했다고 20일 밝혔다.

CMHK 2026은 300곳 이상의 호텔·컨벤션·관광 기업과 다국적 바이어 600여 명이 참석한 가운데 지난 18일과 19일 양일간 홍콩 아시아 월드 엑스포에서 진행됐다. 엑스엘에이트는 이번 행사의 테크니컬 파트너로서 개인 기기에 최적화된 실시간 통번역 자막과 녹음 파일, 요약본을 지원했다.

이벤트캣이 AI 동시통역 자막을 제공한 CMHK 2026 행사 현장. 엑스엘에이트 AD 원본보기 아이콘

엑스엘에이트는 ▲발화 문맥에 맞춰 즉시 번역하는 '동시기계번역(SiMT)' 기술 ▲긴 문장을 나눠 의미 단위로 처리하는 '자동 청킹(Chunking)' 기술 ▲행사 2분 전에도 번역 엔진에 전문 용어 반영이 가능한 '용어집(Glossary)' 기능으로 현장 맞춤형 번역 품질을 갖췄다고 했다. 이를 통해 경쟁사 대비 최대 40% 높은 정확도로 전통적인 동시통역 방식 대비 최대 90%의 비용·시간 절감 효과를 거뒀다는 설명이다.

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정영훈 엑스엘에이트 대표는 "이번 행사의 전 세션에 실시간 통번역 자막을 제공한 것은 이벤트캣의 기술력을 세계 무대에서 입증한 의미 있는 성과"라며 "이번 행사를 계기로 아시아 시장 AI 실시간 통번역 서비스 도입을 본격 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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